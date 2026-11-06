San Pedro tendrá un fin de semana con la Fiesta de las Colectividades y la Feria del Libro

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La ciudad ofrecerá una amplia agenda cultural, gastronómica y deportiva entre el sábado y el lunes, con espectáculos gratuitos, propuestas literarias, peñas y actividades para toda la familia.

La ciudad de San Pedro se prepara para vivir un fin de semana con numerosas propuestas culturales, artísticas, gastronómicas y deportivas. La Fiesta de las Colectividades 2026 y la Feria del Libro Independiente serán dos de los principales atractivos de una programación que incluirá espectáculos musicales, actividades literarias, teatro, peñas folclóricas y competencias deportivas.

La Fiesta de las Colectividades será el principal atractivo en San Pedro El evento central de la agenda será la Fiesta de las Colectividades 2026, que se desarrollará desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre en el Paseo Público Municipal. La celebración contará con la participación de aproximadamente 15 colectividades, que ofrecerán sus tradiciones, propuestas gastronómicas y expresiones culturales.

Durante las tres jornadas habrá puestos de comida, presencia de artesanos y emprendedores, además de una programación de espectáculos sobre el escenario principal. El sábado y el lunes las actividades comenzarán a las 14:30, mientras que el domingo la apertura está prevista para las 14:00.

Uno de los momentos destacados será el domingo a las 17:30, cuando se realizará el tradicional desfile de las delegaciones participantes y el acto protocolar.

La programación musical tendrá diferentes propuestas a lo largo del fin de semana. El sábado se presentarán El Salón de Angelina, Aluminé Cardozo, Florcita de Cedrón, Martín García, Marita Sbert, Power Dance, Cristian y El Inicio, mientras que el cierre estará a cargo de Misa Redonda.

El domingo será el turno de The Cowboys Stomp, Sergio Romero y Seis Octavos, Ballet Raíces en Movimiento, la Delegación Valenciana, Josefina Taurizano, Fent Polseguera y Es Petitons, Florcita de Cedrón, Ariana y Los Primicieros.

Finalmente, el lunes la fiesta tendrá su jornada de cierre con las actuaciones de Juan Carlos Juárez, La Camisa del Rey y Ema Casas.

La Feria del Libro Independiente y otras propuestas culturales La literatura también tendrá un lugar destacado en la agenda sampedrina. El sábado 7, desde las 16:00, se realizará la tercera edición de la Feria del Libro Independiente de San Pedro (FLISP!), en el espacio Pez Dorado, ubicado en Oliveira Cézar 55.

La actividad reunirá a más de 50 poetas, editoriales independientes y artistas, en una jornada destinada al encuentro entre escritores, lectores y trabajadores de la cultura.

La propuesta se suma a la continuidad del sexto Encuentro Literario Internacional San Pedro Poesía Alfredo Morelli, que contempla actividades durante el jueves 5 en la Biblioteca Popular Rafael Obligado y una peña poética prevista para el viernes 6 en Espacio Atticus.

La programación cultural se completará con distintas propuestas teatrales y musicales. Entre ellas se encuentran Noches de Impro, en Cuarta Pared Espacio Cultural, con entrada gratuita y reserva previa; la obra Mortajas, de Agustín Soler, en Espacio Atticus; y Juana, nadie duerme en la corona, en Wojtyla Teatro Resto Bar.

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También habrá una nueva edición de Veredas, un diálogo tanguero, en la Biblioteca Popular Rafael Obligado, con música y danza y una contribución a voluntad.

Entre las actividades especiales se destaca Gran Hotel Marconi, una propuesta de radio en vivo con Lalo Mir en Cuarta Pared Espacio Cultural, prevista para el sábado, con una entrada de 18.000 pesos.

Además, el Club Paraná FC será escenario de la Peña Primiciera, con las actuaciones de Los Primicieros, Nelson Giménez, Sones de Pueblo, La Sanatera, Leandro Flores y DJ Jere Crivelli. En el Club Independencia, por su parte, se celebrará el décimo aniversario de la Peña Pialera, organizada por el ballet Pialando Recuerdos.

Otra de las alternativas será la Feria de Vinos Origen, en el Club Náutico San Pedro, que ofrecerá degustaciones de más de 20 bodegas y alrededor de 80 etiquetas.

Gran Prix de fisicoculturismo y festejos por el Día de la Tradición El deporte también tendrá un espacio importante durante el fin de semana. El domingo 8 de noviembre se realizará el Gran Prix San Pedro de Fisicoculturismo en el Howard Johnson Marinas, una competencia organizada por la Federación NABBA que convocará a participantes locales, de diferentes puntos del país y de Uruguay.

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El certamen tendrá una entrada general de 15.000 pesos y será uno de los principales acontecimientos deportivos de la programación.

La agenda se extenderá hasta el martes 10 de noviembre con los festejos por el Día de la Tradición, que tendrán lugar en La Colombófila, ubicada en C. Rodríguez 360. La actividad será organizada por Florcita de Cedrón e incluirá música y danzas tradicionales, con entrada libre y gratuita.

La programación fue presentada en la Casona de Turismo por la directora del área, Marcela Cuñer, y el director de Cultura, Roberto González. También participaron Martín Peralta, organizador del Gran Prix San Pedro; Omar Deluca, presidente del Centro Tradicionalista El Rincón de los Gauchos; y Facundo Reynoso, referente de la FLISP!.