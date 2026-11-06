> San Nicolás: Cyber Monday 2026 pocas ventas en la ciudad y más compras a través de internet

San Nicolás

Los comercios nicoleños registraron un movimiento inferior al de años anteriores durante las tres jornadas de descuentos. Las ventas online tuvieron mayor protagonismo.

El Cyber Monday 2026 terminó con un balance poco alentador para los comerciantes de San Nicolás. Pese a la variedad de promociones, los descuentos y las alternativas de financiación, las ventas estuvieron por debajo de las registradas en ediciones anteriores. Además, los negocios señalaron que la actividad comercial viene mostrando escasas señales de recuperación desde hace varios meses.

Cyber Monday 2026: menos ventas en los comercios de San Nicolás El evento de descuentos y promociones se desarrolló entre el lunes 2 y el miércoles 4 de noviembre, con la participación de cerca de 800 marcas oficiales y un catálogo de aproximadamente 15.000 megaofertas. La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), volvió a ofrecer oportunidades de compra en distintos rubros y categorías.

Sin embargo, el balance en San Nicolás estuvo lejos de las expectativas. Comerciantes consultados por Diario EL NORTE coincidieron en que el nivel de operaciones fue inferior al de otros años y que las promociones no alcanzaron para generar un movimiento significativo en los locales.

Entre los productos incluidos en las ofertas se destacaron electrodomésticos, artículos de tecnología y equipamiento para el hogar. Heladeras, computadoras, cocinas, lavarropas, freidoras de aire, sommiers y aires acondicionados formaron parte de las alternativas disponibles para los consumidores.

Dentro de ese listado, los televisores estuvieron entre los artículos que registraron mayor salida. Se trata de uno de los productos que habitualmente despierta interés durante este tipo de jornadas, especialmente cuando aparecen descuentos y posibilidades de financiación.

A pesar de la variedad de opciones, los comerciantes consideraron que la respuesta de los consumidores fue limitada. Las consultas y algunas operaciones no lograron compensar la falta de movimiento que vienen experimentando los negocios de la ciudad.

Las compras online ganaron protagonismo durante el evento Uno de los aspectos que caracterizó al Cyber Monday de este año fue el mayor protagonismo de las operaciones realizadas a través de internet. Según señalaron los comerciantes nicoleños, los consumidores optaron en mayor medida por concretar sus compras mediante plataformas digitales, en lugar de acercarse personalmente a los establecimientos.

La tendencia coincide con el objetivo central del evento, que busca impulsar el comercio electrónico y acercar promociones especiales a través de los canales digitales de las marcas participantes.

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Las alternativas de financiación también tuvieron un papel importante. Las cuotas de hasta 18 y 24 meses se ubicaron entre los principales atractivos de esta edición, en un contexto en el que las facilidades de pago representan un factor determinante para quienes evalúan realizar una compra de cierto valor.

No obstante, el predominio de las ventas online tampoco se tradujo en un incremento significativo de las operaciones. Frente a los resultados obtenidos durante las tres jornadas oficiales, algunos comercios de San Nicolás decidieron extender las promociones hasta el fin de semana, con la intención de prolongar las oportunidades de venta y darles más tiempo a los clientes para aprovechar los beneficios.

La caída del consumo también se reflejó en septiembre y octubre El balance del Cyber Monday también volvió a poner sobre la mesa la preocupación del sector comercial por la evolución del consumo. Los comerciantes consultados señalaron que septiembre y octubre fueron meses de muy baja actividad, con escasas operaciones y dificultades para sostener el movimiento habitual de los negocios.

En ese escenario, el Día de la Madre tampoco consiguió generar el repunte que tradicionalmente suele producir en las ventas. Se trata de una de las fechas más importantes del calendario comercial, especialmente para los rubros vinculados con indumentaria, tecnología, perfumería, accesorios y artículos para el hogar.

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Sin embargo, los resultados estuvieron por debajo de lo esperado y se sumaron a una serie de períodos en los que los comerciantes no encontraron señales claras de recuperación.

Como contrapartida, recordaron que uno de los momentos de mayor actividad comercial se produjo durante el Mundial, cuando determinados productos registraron una demanda mucho más elevada y se generó un movimiento que contrastó con el escenario actual.