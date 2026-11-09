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Zárate adhirió a la Emergencia Agropecuaria ante la llegada del fenómeno climático El Niño

El Municipio declaró la adhesión a la Emergencia y/o Desastre Agropecuario entre el 25 de noviembre y el 30 de marzo de 2027, ante la previsión de condiciones climáticas adversas.

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09 de noviembre de 2026 a las 10:15 a. m.
La medida alcanza al distrito hasta marzo de 2027 y busca anticiparse a posibles daños en la actividad agropecuaria por los efectos del fenómeno climático El Niño.
Foto: diariolavozdezarate.com

El Municipio de Zárate confirmó su adhesión a la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para el distrito, en un período que se extenderá desde el próximo 25 de noviembre hasta el 30 de marzo de 2027. La medida fue anunciada por el intendente Marcelo Matzkin y responde a la preocupación por los posibles efectos del fenómeno climático El Niño sobre la producción rural.

Zárate se prepara ante los posibles efectos de El Niño

El intendente Marcelo Matzkin confirmó que la Municipalidad adhirió a la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para la jurisdicción territorial de Zárate. La decisión contempla un período de vigencia que comenzará el 25 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de marzo de 2027.

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La iniciativa surgió en un contexto de preocupación por las perspectivas climáticas para los próximos meses y fue impulsada a partir de un planteo de la Sociedad Rural regional de Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz.

La proximidad del fenómeno El Niño genera expectativas de condiciones meteorológicas que podrían afectar distintas actividades productivas. Frente a ese escenario, las autoridades locales avanzaron con la adhesión al régimen provincial para contar con herramientas institucionales ante eventuales complicaciones en el sector agropecuario.

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Qué es la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario bonaerense

La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires es el organismo encargado de evaluar y coordinar las intervenciones ante situaciones que afectan gravemente la producción rural en territorio bonaerense.

Entre sus principales funciones se encuentra el análisis de los daños provocados por fenómenos climáticos adversos, como sequías, inundaciones, heladas y otras contingencias que pueden comprometer el desarrollo de las actividades agropecuarias.

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Además, la Comisión recibe y evalúa las solicitudes de declaración de emergencia o desastre presentadas por municipios y productores, teniendo en cuenta las características de cada situación y el impacto sobre las explotaciones rurales.

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A partir de esos relevamientos, el organismo recomienda al Gobierno provincial la declaración o prórroga de la emergencia agropecuaria, según corresponda.

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Qué medidas contempla la Emergencia Agropecuaria para los productores

La declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario constituye una herramienta administrativa que permite coordinar respuestas institucionales frente a situaciones climáticas que afectan la producción.

En ese marco, la Comisión también tiene la responsabilidad de articular acciones con organismos públicos, municipios y entidades representativas del sector rural, además de determinar posibles medidas de asistencia para los productores perjudicados.

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La adhesión de Zárate representa un paso administrativo para que el distrito pueda quedar comprendido dentro de los mecanismos provinciales previstos ante eventuales daños productivos.

De acuerdo con la información difundida, para completar el procedimiento resta la oficialización de Zárate en el listado correspondiente de la provincia de Buenos Aires. Esa instancia permitirá formalizar la incorporación del distrito al régimen durante el período establecido, entre fines de noviembre de 2026 y marzo de 2027.

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