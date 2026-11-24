> El Ballet El Malevo vuelve al Pre Cosquín con su Conjunto de Malambo

Cultura

El ballet pergaminense se consagró ganador en la sede de Vedia y obtuvo la clasificación para participar del Pre Cosquín 2027 en el rubro Conjunto de Malambo. También logró el pase al certamen la Pareja Tradicional integrada por María Córdoba y Nicolás Giménez.

El Ballet El Malevo, dirigido por Juliana Polola y Gonzalo Marcaida, sumó un nuevo logro a su trayectoria artística al obtener el primer puesto en el rubro Conjunto de Malambo durante la instancia selectiva realizada el pasado sábado 21 en la localidad de Vedia. El resultado le permitió conseguir la clasificación al Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2027, uno de los certámenes más importantes del folklore argentino.

La agrupación representará a la subsede de Leandro N. Alem y se presentará los días 8 y 9 de enero en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina, en Cosquín, Córdoba donde buscará avanzar en una nueva instancia del tradicional encuentro de nuevos valores.

El conjunto está integrado por Cristian Valdez, Santiago Gómez, Tomás Aguilar, Matías González, Nicolás Giménez, Gonzalo Marcaida, Martín Bonavita y Juan Valerio Heredia, quienes alcanzaron este reconocimiento con “Canto al exilio”, una propuesta coreográfica y musical concebida como homenaje a Atahualpa Yupanqui, a partir de canciones de su repertorio.

Esta clasificación representa un nuevo capítulo en el recorrido de El Malevo, que ya había conseguido acceder al Pre Cosquín en el rubro Conjunto de Malambo en las ediciones 2022 y 2023. En esta última oportunidad, además, logró convertirse en finalista del certamen, consolidando su presencia en uno de los escenarios más representativos de la cultura popular argentina.

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Juliana Polola y Gonzalo Marcaida felicitaron a todos los bailarines por el trabajo, el compromiso y la dedicación que hicieron posible este nuevo reconocimiento, que vuelve a poner al Ballet El Malevo y a Pergamino en el camino hacia Cosquín.