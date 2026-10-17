La Provincia se viste de folklore con la 55° edición del Pre Cosquín

> La Provincia se viste de folklore con la 55° edición del Pre Cosquín

Cultura

Este fin de semana comienza la edición 55° del Pre Cosquín en la Provincia de Buenos Aires y se extenderá durante octubre, noviembre y diciembre. En Pergamino la instancia se desarrollará el 5 y 6 de diciembre.

17 de octubre de 2026 a las 12:29 p. m.

17 de octubre de 2026 a las 12:29 p. m.

Comienza la edición 55° del Pre Cosquín en la Provincia de Buenos Aires, el certamen que permite a nuevos talentos acceder al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín que se celebrará en enero de 2027 en Córdoba.

En todo el territorio de la Provincia Los selectivos bonaerenses se llevan a cabo entre octubre y diciembre en los municipios de Almirante Brown, Mar Chiquita, Zárate, General Pueyrredón, Lomas de Zamora y San Martín (octubre); Salliqueló, Alberti, Bahía Blanca, La Costa, La Plata, Leandro N. Alem, Lobos y Tigre (noviembre); y Azul y Pergamino (diciembre).

La inversión brindada a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y que supera los $104 millones, busca fortalecer las expresiones culturales de las distintas regiones e impulsar la presencia de la Provincia en uno de los festivales más representativos de la cultura popular argentina.

Esta nueva edición del Pre Cosquín que habitualmente selecciona músicos, cantantes y bailarines, incorpora la categoría de recitadores y narradores, con el objetivo de recuperar y promover expresiones vinculadas a la tradición oral y la poesía criolla.

El cronograma del Pre Cosquín 17 y 18 de octubre: Mar Chiquita.

17 y 18 de octubre: Zárate.

23, 24 y 25 de octubre: Lomas de Zamora.

24 y 25 de octubre: San Martín.

30, 31 de octubre y 1 de noviembre: Mar del Plata.

6, 7 y 8 de noviembre: La Matanza.

13 y 14 de noviembre: Salliqueló.

14 y 15 de noviembre: Bahía Blanca.

14 y 15 de noviembre: Alberti.

20, 21 y 22 de noviembre: Santa Teresita.

21 y 22 de noviembre: Leandro N. Alem.

22 y 23 de noviembre: La Plata.

28 y 29 de noviembre: Tigre.

5 y 6 de diciembre: Azul.

Seguí leyendo Pergamino Primavera ausente en Pergamino: el frío se adueña del fin de semana del Día de la Madre

5 y 6 de diciembre: Pergamino.

Pergamino recuperó la sede en 2025 Después de once años, en el año 2025 Pergamino volvió a ser sede oficial del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, recuperando así un espacio central en el calendario cultural del folclore argentino. La instancia clasificatoria se desarrolló el sábado 8 y domingo 9 en las instalaciones del Club Defensores de Belgrano (Tucumán 52), que se colmaron de público, participantes locales y delegaciones llegadas de distintos puntos del país.

Jurados de renombre y presencia oficial El certamen contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito artístico. En Música y Canto, integraron el jurado Sebastián Farías Gómez, Mariela Santucci y Roberto Machado; mientras que en Danza, evaluaron las performances los directores del Ballet Oficial de Cosquín, Valeria Gómez y Juan Martín Goris, junto al reconocido campeón y maestro de malambo Víctor Cortéz.

A su vez, como representante de la Comisión Municipal de Folclore de Cosquín, estuvo presente Celeste Ruiz, garantizando el desarrollo oficial del selectivo.

Reconocimientos especiales Durante el encuentro, fue distinguido Hernán Zárate, malambista destacado del Festival Mayor y director del Ballet Municipal, quien además tuvo a cargo la puesta en escena de la apertura.

También recibió un reconocimiento Cristian Capirelli, designado embajador cultural de Pergamino en Cosquín, quien contó con un espacio especial en la tercera luna del Festival Mayor en 2026.

Los clasificados al selectivo final en Cosquín 2026 Cuatro representantes de Pergamino lograron su pase al selectivo oficial, que se llevó a cabo los días 3 y 4 de enero de 2026 en la histórica Plaza Próspero Molina. Los resultados de todas las categorías fueron los siguientes:

Solista Vocal: Pablo Javier Ivalo (Pergamino) y Walter Juárez (Pergamino).

Seguí leyendo Pergamino El Parque Industrial inauguró su nuevo pórtico y abrió una etapa de modernización y crecimiento

Solista Instrumental: Aldana López (Pergamino).

Canción Inédita: Hugo Reina (Villa Ramallo).

Conjunto de Malambo: Despertares (San Luis).

Solista de Malambo Femenino: Ludmila Toranzo (San Luis).

Solista de Malambo Masculino: Matías Moreno (La Matanza).

Conjunto de Baile Folclórico: Ballet El Nativo (Florencio Varela).

Pareja de Baile Tradicional: Córdoba – Giménez (Pergamino).