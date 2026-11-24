Cultura

Periodista, diseñador gráfico y creador de numerosas publicaciones, falleció este lunes 23, a los 77 años. Desde sus comienzos en LA OPINION hasta sus proyectos editoriales y digitales, construyó una trayectoria ligada a la comunicación y a la historia de la ciudad.

Raúl Eduardo Della Valle, periodista, redactor creativo y apasionado investigador de la memoria histórica de Pergamino, falleció este lunes 23. Su partida deja el recuerdo de un hombre carismático, querido y respetado, que dedicó buena parte de su vida a contar historias, reflejar la actualidad local y rescatar personajes y momentos que forman parte de la identidad pergaminense.

Diseñador gráfico, periodista y creador de numerosas revistas, desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación de la ciudad. Su vínculo con la escritura comenzó muy temprano: a los 16 años empezó a colaborar en el diario LA OPINION, donde dio los primeros pasos de una vocación que lo acompañaría durante toda su vida. También se desempeñó como periodista deportivo, con especial dedicación al básquetbol, y tuvo a su cargo la creación del primer diseño de la imagen gráfica de Canal 4 Pergamino.

En 1975 decidió emprender un camino propio y, junto a Eduardo Cocconi, fundó el Bar La Plaza. La iniciativa llegó después de su renuncia al diario, donde hasta entonces trabajaba como periodista. Sin embargo, su pasión por el oficio pudo más y, en 1978, regresó a LA OPINION de la mano de Horacio Abel Ayestarán, a quien siempre reconoció como su «padre periodístico».

Junto a Chichino Ayestarán y otros colegas impulsó la revista Pergamino entre 15 días, a la que posteriormente se sumó la Revista Show. Ambas publicaciones se convirtieron en espacios de referencia para reflejar la vida de la ciudad, con una mirada que abarcaba la política, la cultura, el deporte y, especialmente, el acontecer social. Eran tiempos en los que las revistas locales reunían historias, protagonistas y acontecimientos que encontraban en sus páginas una forma de permanecer en la memoria colectiva.

Su inquietud por la comunicación también lo llevó a la televisión. Junto a Carlos Luján Del Valle realizó el programa Del Valle-Della Valle periodistas, una experiencia que sumó otro capítulo a su recorrido profesional.

En los últimos años mantuvo su vínculo laboral con la familia Ayestarán, donde trabajó hasta sus últimos días en la imprenta, dedicado al diseño de etiquetas para indumentaria. Paralelamente, continuó alimentando su interés por la historia y las particularidades de Pergamino. Fruto de esa pasión fue un libro dedicado a los bares de la ciudad, lugares que frecuentó a lo largo de los años y que le permitieron conocer a numerosos personajes, escuchar sus anécdotas y reunir relatos de distintas épocas.

Esa misma vocación por recuperar el pasado encontró una nueva expresión en el espacio digital. Junto a Rody Piraccini creó el sitio web Pergamino de otros tiempos, dedicado a reunir fotografías, recuerdos, historias y testimonios que ayudan a reconstruir la identidad de la comunidad y a mantener vivo su patrimonio histórico y afectivo.

Raúl Della Valle deja una trayectoria atravesada por el periodismo, el diseño, la creatividad y, sobre todo, por un profundo compromiso con Pergamino. Su legado permanecerá en las publicaciones que creó, en las historias que ayudó a rescatar y en la memoria de quienes compartieron con él el oficio y la pasión por contar.