TelePase: cómo adherirse al sistema para circular por las rutas y autopistas sin detenerse en los peajes

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Pergamino

La adhesión es gratuita y puede realizarse a través de la página oficial, desde la aplicación de Mercado Pago o en puntos habilitados. El sistema permite que los vehículos atraviesen las estaciones de peaje sin necesidad de abonar en efectivo, mediante el débito automático de los importes.

La posibilidad de gestionar TelePase de manera gratuita y a través de distintas alternativas digitales facilita el acceso de los conductores a un sistema que permite agilizar la circulación por rutas y autopistas con peajes. Para los usuarios de Pergamino y la región, que utilizan habitualmente corredores como la Ruta Nacional Nº 188 y la Autopista Pilar-Pergamino, contar con este dispositivo representa una herramienta para simplificar los viajes y reducir las demoras en las estaciones de cobro.

La adhesión puede realizarse desde la página oficial de TelePase, a través de la aplicación de Mercado Pago o de manera presencial en los puntos habilitados. El trámite no tiene costo de adhesión y requiere completar los datos personales, registrar el vehículo y asociar un medio de pago para que los importes de los peajes se descuenten automáticamente.

Una vez realizada la gestión, la patente queda habilitada para circular, aunque el tiempo de activación puede variar según la modalidad elegida. En los casos en que se requiere el dispositivo físico, también será necesario recibirlo o retirarlo y completar su activación e instalación.

Cómo realizar el trámite por Internet Una de las alternativas para incorporarse al sistema es ingresar al sitio oficial de TelePase, donde los usuarios pueden iniciar el trámite de adhesión y registrar sus datos.

El primer paso consiste en crear una cuenta con el Documento Nacional de Identidad (DNI), una dirección de correo electrónico y una contraseña. Luego, será necesario validar el correo recibido para continuar con la gestión.

Una vez habilitada la cuenta, el conductor deberá completar sus datos personales y cargar la información correspondiente al vehículo, incluyendo la patente, la marca, el modelo y el año.

Posteriormente, deberá asociar un medio de pago para que los consumos realizados en las estaciones de peaje puedan debitarse automáticamente. Entre las alternativas disponibles se encuentran las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito y las cuentas de Mercado Pago, de acuerdo con las opciones habilitadas para cada modalidad.

Al finalizar el registro, el usuario podrá seleccionar cómo obtener el dispositivo TAG, que permite identificar al vehículo cuando atraviesa los carriles habilitados. Entre las opciones se encuentra el envío a domicilio o el retiro sin cargo en determinados puntos habilitados, como cabinas de peaje o plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La disponibilidad de las modalidades de entrega y retiro puede variar, por lo que se recomienda verificar las opciones que aparecen durante el trámite.

La alternativa de Mercado Pago Otra posibilidad para gestionar TelePase es hacerlo directamente desde la aplicación de Mercado Pago, una opción que permite realizar el procedimiento sin necesidad de ingresar al sitio web del sistema.

Para iniciar la gestión, el usuario debe ingresar a la aplicación, seleccionar la opción "Ver más" y buscar el apartado correspondiente a TelePase.

Desde allí, deberá elegir la opción "Quiero usar TelePase", ingresar la patente del vehículo y completar los pasos indicados para solicitar el dispositivo, ya sea mediante envío o retiro en un punto habilitado.

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La modalidad permite vincular el servicio con los medios de pago disponibles en la cuenta, de manera que los importes correspondientes a los peajes se descuenten automáticamente del saldo o de la tarjeta asociada.

Esta alternativa puede resultar especialmente práctica para quienes ya utilizan Mercado Pago como herramienta habitual para realizar pagos y administrar sus gastos cotidianos.

Activación e instalación del dispositivo Una vez recibido o retirado el TAG, el usuario deberá completar su activación a través de la página oficial o de la aplicación correspondiente, según la modalidad mediante la cual haya realizado la adhesión.

El dispositivo debe instalarse en el parabrisas del vehículo, preferentemente detrás del espejo retrovisor, siguiendo las indicaciones correspondientes.

Una recomendación importante es no despegarlo una vez colocado. El TAG está diseñado para quedar adherido al parabrisas y puede destruirse si se intenta retirarlo, por lo que no debe manipularse ni trasladarse de un vehículo a otro.

Antes de utilizarlo, también resulta conveniente verificar que la patente esté correctamente registrada y que el dispositivo se encuentre habilitado para circular por los peajes adheridos al sistema.

Una herramienta para agilizar los viajes El funcionamiento de TelePase permite que los vehículos atraviesen los carriles habilitados sin detenerse para realizar el pago en efectivo. El sistema identifica el dispositivo y registra el paso, mientras que el importe correspondiente se debita del medio de pago asociado.

Para quienes viajan habitualmente desde Pergamino hacia distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, especialmente por motivos laborales, comerciales o personales, la utilización del sistema puede contribuir a simplificar los desplazamientos.

La posibilidad de realizar la adhesión de manera digital y sin costo facilita el acceso al servicio, aunque es importante que cada conductor verifique las condiciones de habilitación, las modalidades de pago y los puntos de retiro disponibles antes de completar el trámite.