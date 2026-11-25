Suman billeteras virtuales para otorgar el reintegro en la compra de gas en garrafa
Nuevas billeteras virtuales se suman como medios de pago habilitados para acceder al rembolso de $9.593.
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Finalmente se amplió la red de medios de pago habilitados para cobrar el subsidio de garrafa de gas: Mercado Pago, AppYPF y Naranja X se incorporaron al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y los hogares inscriptos podrán recibir un reintegro de $9.593 por garrafa directamente al momento de la compra, usando su billetera virtual.
A partir de ahora, los usuarios inscriptos en el programa podrán recibir ese monto por garrafa directamente al momento de la compra, utilizando también su billetera virtual no bancaria.
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Para hacer efectiva la incorporación, el Gobierno firmó un acta complementaria al convenio existente entre la Secretaría de Energía, el Banco Nación y Modo (Play Digital S.A.), que amplía la red de medios de pago habilitados para acreditar el reintegro. En el mismo acto, Mercado Pago y AppYPF suscribieron sus respectivas cartas de adhesión al esquema, formalizando su incorporación al programa.
La medida fortalece la transparencia y eficiencia en la asignación de las bonificaciones, mejora la universalidad del acceso al beneficio, impulsa la inclusión financiera y garantiza que la ayuda llegue de manera oportuna a los hogares que más lo necesitan.
El reintegro -que reemplaza al Programa Hogar desde mayo de este año- cubre hasta dos garrafas por mes durante el período invernal y una por mes para el resto del año.
El SEF reemplazó al Programa Hogar desde mayo de este año y unifica en un solo sistema los beneficios para electricidad, gas natural por redes, gas propano indiluido por redes y garrafas de 10 kilos. Para el gas envasado, el reintegro asciende a $9.593 por garrafa: durante el período invernal el beneficio alcanza a dos unidades por mes, y en el resto del año, a una.
Gas en garrafa: ¿quiénes pueden acceder?
Pueden inscribirse en el ReSEF (subsidios-energia.argentina.gob.ar o app Mi Argentina) los hogares que cumplan alguna de estas condiciones:
Ingresos netos menores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para hogar tipo 2 — INDEC
Integrante titular de Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP
Integrante que percibe Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
Integrante titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD)
Es necesario destacar que el acceso a la bonificación de la garrafa es excluyente de la bonificación al gas por redes. Es decir, si el usuario recibe subsidio en gas por redes no califica para el subsidio de la garrafa.
Con este nuevo esquema de bonificaciones al gas en garrafa, su admisión en el ReSEF y la incorporación de nuevos medios de pago, el Gobierno Nacional sigue avanzando en un sistema más ágil, justo y con mayor potencial de llegar a quienes realmente lo necesitan.