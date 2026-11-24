Aire acondicionado: los pergaminenses se preparan para el verano y crece la demanda de instalaciones y mantenimiento

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Pergamino

Aunque todavía no se registraron las jornadas de calor más agobiantes, el verano empieza a instalarse en la agenda de los vecinos.

Con la llegada de los meses de temperaturas más elevadas, comienza el movimiento para poner a punto los equipos de refrigeración en los hogares y comercios de Pergamino. La instalación de un split, los costos de los materiales, la limpieza de filtros y la contratación de técnicos capacitados son algunos de los aspectos que conviene resolver con anticipación para evitar inconvenientes cuando se intensifique el calor.

Aunque todavía no se han registrado las jornadas de calor más agobiantes, el verano empieza a instalarse en la agenda de los vecinos y uno de los servicios que tradicionalmente aumenta su demanda durante esta época es el de instalación y reparación de equipos de aire acondicionado. En Pergamino, como ocurre cada año, anticiparse a la temporada puede representar una ventaja para quienes necesitan colocar un aparato nuevo, trasladar uno existente o simplemente realizar el mantenimiento correspondiente.

La experiencia de cada temporada indica que, cuando llegan las primeras olas de calor, los pedidos de instalación y reparación se multiplican y conseguir un turno con un técnico puede convertirse en una complicación. Por eso, revisar el funcionamiento de los equipos antes de que aumenten las temperaturas permite detectar fallas, evitar gastos imprevistos y garantizar que los aparatos estén en condiciones de responder durante los meses de mayor exigencia.

Uno de los primeros interrogantes que aparece entre quienes están pensando en instalar un equipo es cuánto cuesta actualmente el trabajo. Los valores difundidos por técnicos de otras ciudades del país durante octubre de 2026 ofrecen una referencia, aunque no deben trasladarse automáticamente a Pergamino, donde los presupuestos dependen de los costos locales, la disponibilidad de materiales y las características de cada vivienda.

En esas referencias, una instalación básica se ubicaba alrededor de 250.000 pesos, de acuerdo con la capacidad del aparato. Estas cifras permiten dimensionar el gasto que implica colocar un equipo, pero el precio final en nuestra ciudad debe consultarse con instaladores locales.

La diferencia entre un presupuesto y otro suele estar relacionada con la potencia del aire acondicionado, la distancia entre las unidades interior y exterior y la cantidad de materiales necesarios. No es lo mismo instalar un equipo pequeño de 2.500 frigorías que uno de mayor capacidad, que puede requerir más cañería, soportes y tiempo de trabajo.

Qué incluye una instalación y qué puede encarecerla Una colocación convencional requiere distintos elementos indispensables para conectar las unidades interior y exterior. Entre ellos se encuentran las cañerías de cobre con aislación, los cables de alimentación e interconexión, la manguera de desagüe y los soportes para fijar la unidad exterior.

En general, los presupuestos básicos contemplan hasta tres metros de cañería y los materiales necesarios para una instalación estándar. Sin embargo, cuando la disposición de los ambientes obliga a utilizar una mayor extensión, el costo aumenta. También pueden cobrarse por separado las ménsulas, las canaletas, las cajas especiales y las adecuaciones eléctricas que demande el inmueble.

Los técnicos recomiendan que, antes de aceptar un presupuesto, el cliente consulte detalladamente qué materiales están incluidos, cuántos metros de cañería contempla el trabajo y si se encuentran contempladas las conexiones eléctricas y la puesta a tierra.

La calidad de los materiales también es un aspecto fundamental. Las cañerías deben respetar los espesores indicados por el fabricante, la aislación tiene que ser apropiada y los soportes deben garantizar una fijación segura. En el caso de las unidades instaladas sobre techos, es importante evitar soluciones improvisadas que puedan provocar vibraciones, filtraciones o daños en las cubiertas.

El mantenimiento antes de los días de calor Más allá de la instalación de aparatos nuevos, una de las recomendaciones principales para esta época del año es realizar una revisión preventiva de los equipos que ya se encuentran funcionando en las viviendas.

La limpieza de los filtros es una de las tareas más sencillas y que los propios usuarios pueden realizar periódicamente. Los especialistas recomiendan hacerlo cada dos a cuatro semanas, dependiendo de las condiciones del ambiente y de la cantidad de polvo que se acumule.

Un filtro obstruido dificulta la circulación del aire, reduce el rendimiento del aparato y puede incrementar el consumo eléctrico. También es importante mantener despejada la unidad exterior, evitando que se acumulen hojas, tierra u otros elementos que dificulten la ventilación.

Sin embargo, el mantenimiento no termina con la limpieza de los filtros. Antes del comienzo de la temporada de mayor utilización conviene solicitar una revisión técnica que contemple la limpieza de la turbina, los componentes internos y el motor exterior, además de verificar el funcionamiento general del sistema.

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Los técnicos consultados en las referencias también recomiendan realizar una limpieza profunda cada dos años, aunque la frecuencia puede variar según el uso y las condiciones ambientales.

Otro aspecto importante es prestar atención a las señales que puede presentar el equipo. Ruidos fuera de lo habitual, pérdidas de agua, dificultades para alcanzar la temperatura seleccionada o un funcionamiento irregular son indicios que justifican una revisión profesional. Resolver estos inconvenientes antes del verano puede evitar reparaciones más costosas cuando el aparato se utiliza durante varias horas al día.

En cuanto al uso cotidiano, mantener el termostato entre 24 y 25 grados es una de las recomendaciones para conseguir una temperatura confortable sin exigir innecesariamente al equipo. Cerrar puertas y ventanas mientras está funcionando y utilizar cortinas o persianas para reducir el ingreso del calor también contribuye a mejorar su rendimiento.

La importancia de contratar personal capacitado La instalación de un aire acondicionado no consiste solamente en colocar dos unidades y conectarlas. Se trata de un trabajo que requiere conocimientos sobre refrigeración, electricidad y funcionamiento de los circuitos, por lo que los especialistas insisten en la importancia de recurrir a técnicos con formación y experiencia.

En ese sentido, la matrícula profesional constituye una referencia para los usuarios: en este sentido explicaron que contar con esa acreditación permite identificar al instalador y disponer de una referencia ante eventuales inconvenientes con el trabajo realizado.

Los especialistas aclararon que la matrícula no equivale a una habilitación estatal obligatoria de alcance general, pero representa un antecedente de capacitación y actualización profesional. Para comprobarla, aconsejó solicitar al técnico sus credenciales y verificar su vigencia en el registro de matriculados de la Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación.

La recomendación adquiere mayor relevancia frente a la incorporación de nuevas tecnologías. Los equipos inverter y los aparatos que utilizan refrigerantes como el R32 requieren conocimientos específicos para su manipulación e instalación segura. Este último refrigerante, por ejemplo, presenta características de inflamabilidad que obligan a tomar precauciones particulares.

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También es importante diferenciar la garantía del equipo de la garantía del trabajo. La primera depende del fabricante y de las condiciones comerciales de venta, mientras que la instalación tiene un respaldo propio a cargo del profesional que realizó la colocación. Algunas marcas y comercios exigen que los equipos nuevos sean instalados por técnicos matriculados para conservar la cobertura de garantía.

Por eso, antes de contratar, conviene consultar qué respaldo ofrece el instalador y solicitar que las condiciones del servicio queden claramente establecidas.

Anticiparse para evitar gastos y demoras Para los hogares pergaminenses, la preparación de los equipos de refrigeración es una de las cuestiones domésticas que conviene resolver antes de que se instalen las jornadas de temperaturas elevadas. La compra de un aparato nuevo, su colocación o el mantenimiento de uno existente representan gastos que pueden planificarse con mayor tranquilidad si se realizan con anticipación.

Además, una instalación correctamente ejecutada y un mantenimiento periódico no solamente contribuyen a prolongar la vida útil del equipo, sino que también permiten mejorar su rendimiento y evitar consumos eléctricos innecesarios.

Con el verano cada vez más cerca, revisar los filtros, controlar el funcionamiento, despejar las unidades exteriores y consultar con un técnico ante cualquier anomalía son medidas sencillas que pueden marcar una diferencia cuando el aire acondicionado se convierte en uno de los artefactos de uso más frecuente en las viviendas y los comercios de Pergamino.