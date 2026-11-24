> Colonias de vacaciones: la importancia de anticiparse a los riesgos

Seguros

En este contexto, la contratación de seguros de Accidentes Personales cobra especial relevancia como parte de una adecuada planificación de la temporada.

Las actividades al aire libre, los deportes y las propuestas acuáticas implican una exposición a riesgos que deben ser contemplados por las instituciones organizadoras. Contar con una cobertura adecuada permite brindar protección económica ante determinados accidentes que puedan sufrir los participantes y los colaboradores que no cuenten con cobertura de ART, de acuerdo con las condiciones de cada póliza.

No se trata solamente de contratar un seguro.

La diversidad de actividades, la cantidad y edad de los participantes, la duración de la temporada y las características de cada establecimiento son factores que deben considerarse al momento de definir una cobertura. A esto se suma la conveniencia de analizar el seguro de Accidentes Personales junto con otras coberturas complementarias, como la de Responsabilidad Civil de la institución.

La anticipación como parte de la prevención.

Noviembre es un momento estratégico para que las instituciones revisen sus necesidades de aseguramiento, evalúen alternativas y gestionen las coberturas antes del inicio de la temporada.