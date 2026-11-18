Bomberos de El Socorro se despega del acuerdo impulsado por el Cuartel de Pergamino y concejales

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Pergamino

La institución aseguró que no fue consultada sobre la distribución de los fondos municipales, que contempla un 98% para Bomberos de Pergamino y apenas un 2% para El Socorro. Y aclaró que no participó de las negociaciones ni avaló los porcentajes establecidos.

En medio de la controversia que mantiene la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pergamino y el Gobierno municipal por el financiamiento de la institución, la Asociación Bomberos Voluntarios de El Socorro hizo pública una posición que introduce un nuevo elemento en la discusión: aseguró que no participó de las negociaciones impulsadas por Bomberos de Pergamino y algunos integrantes del Concejo Deliberante, y rechazó expresamente la distribución de fondos acordada sin su intervención.

A través de un comunicado institucional dirigido a la comunidad, sus asociados, los medios de comunicación y las autoridades, la Comisión Directiva de El Socorro manifestó su respaldo al reclamo de mayores recursos para el servicio bomberil, pero tomó distancia del mecanismo de reparto incluido en la propuesta legislativa.

El punto más significativo del pronunciamiento es que la entidad afirma que nunca fue convocada a participar de las conversaciones que determinaron que el 98% del fondo anual se destine al cuartel de Pergamino y solamente el 2% a El Socorro.

Un respaldo con fuertes diferencias En el comienzo del comunicado, las autoridades de El Socorro expresaron su solidaridad con la situación económica que atraviesa la institución de Pergamino.

“Manifestamos nuestro pleno respaldo institucional al legítimo pedido de ayuda económica que el cuartel de Bomberos Voluntarios de Pergamino elevó al Municipio de Pergamino”, señalaron.

También reconocieron las dificultades financieras, los elevados costos operativos y la necesidad permanente de contar con recursos para sostener un servicio esencial en todo el partido.

Sin embargo, inmediatamente establecieron una diferencia respecto del acuerdo impulsado en el ámbito legislativo.

“Esta Comisión Directiva deslinda todo tipo de participación, aval y responsabilidad sobre la modalidad y los porcentajes fijados en dicha propuesta”, expresaron.

La afirmación resulta particularmente significativa porque deja en claro que la distribución contemplada en la iniciativa no representa un consenso entre las instituciones bomberiles del partido.

“No fuimos consultados” La Comisión Directiva de El Socorro fue todavía más explícita al explicar los motivos de su posicionamiento.

“Acompañamos la necesidad de fortalecer presupuestariamente al sistema bomberil del partido, pero nuestra institución no fue consultada ni formó parte de las mesas de diálogo donde se definieron los términos de ese reparto”, sostuvo.

En otro de los párrafos centrales del comunicado, agregó: “No prestamos conformidad ni suscribimos acuerdo alguno que avale la distribución planteada (98 % / 2 %), por considerarla unilateral y ajena a la realidad operativa y a las necesidades reales de nuestro cuartel”.

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De esta manera, la entidad no solamente cuestionó los porcentajes establecidos, sino también el procedimiento mediante el cual se llegó a esa propuesta.

El reclamo apunta tanto a Bomberos de Pergamino como a los concejales que participaron de las gestiones, al señalar que una decisión que involucra a dos instituciones no debería adoptarse sin escuchar a ambas.

En ese sentido, las autoridades de El Socorro reclamaron que toda gestión, convenio o distribución de recursos que las involucre sea tratada y consensuada con la participación directa de sus representantes.

Un nuevo elemento en el conflicto El pronunciamiento aparece en un momento de fuerte tensión entre la conducción de Bomberos Voluntarios de Pergamino y el intendente Javier Martínez.

El jefe comunal anticipó que vetará la ordenanza de financiamiento aprobada por el Concejo Deliberante y ratificó su intención de destinar 120 millones de pesos a las necesidades de Bomberos, aunque mediante compras realizadas directamente por el Municipio.

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En declaraciones recientes Martínez fue categórico al expresar su desconfianza hacia la conducción de la entidad pergaminense.

“No confío en la administración actual de Bomberos”, dijo.

El mandatario también sostuvo que no entregará directamente el dinero a la administración de la institución y que las adquisiciones serán realizadas por el Gobierno municipal.

Ahora, el comunicado de El Socorro incorpora una dimensión diferente al debate. Ya no se trata únicamente de las discrepancias entre el Ejecutivo y Bomberos de Pergamino sobre el manejo de los fondos públicos, sino también de la falta de acuerdo entre las instituciones que resultarían beneficiarias de la distribución propuesta.