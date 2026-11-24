Pergamino

El mantenimiento de la higiene urbana y la recuperación de los espacios públicos forman parte de una agenda de trabajo que el Municipio viene sosteniendo en distintos barrios de Pergamino.

La Subsecretaría de Inspección General, junto con el área de Higiene Urbana, profundizó las tareas de fiscalización en distintos sectores de Pergamino. Las intervenciones incluyen intimaciones a propietarios para que limpien terrenos con malezas, controles sobre materiales de construcción y bolsones en las veredas, inspecciones en verdulerías y operativos para erradicar basurales clandestinos. En los casos de incumplimiento se aplican las sanciones previstas en las ordenanzas vigentes.

El mantenimiento de la higiene urbana y la recuperación de los espacios públicos forman parte de una agenda de trabajo que el Municipio viene sosteniendo en distintos barrios de Pergamino. En ese marco, las áreas de Inspección General e Higiene Urbana intensificaron las tareas de fiscalización, con especial atención en aquellas situaciones que afectan la limpieza, la circulación peatonal y las condiciones ambientales de la ciudad.

Uno de los principales frentes de intervención está relacionado con los terrenos baldíos que presentan malezas, acumulación de residuos o falta de mantenimiento. Desde la Subsecretaría de Inspección General explicaron a LA OPINION que, ante la detección de un inmueble en esas condiciones, el primer paso consiste en identificar a su propietario y efectuar una intimación para que realice la limpieza correspondiente.

"En relación a los terrenos que presentan malezas, en primer lugar se identifica al propietario y se realiza una intimación para que, en el plazo de 48 horas, realice la limpieza incluyendo el desmalezamiento del inmueble", señalaron desde el área.

Una vez vencido ese plazo, si el responsable no cumplió con lo solicitado, se procede a labrar la infracción correspondiente, de acuerdo con las normativas vigentes en el Partido de Pergamino.

Sin embargo, el procedimiento no termina necesariamente con la aplicación de una multa. Cuando el terreno continúa sin recibir el mantenimiento requerido, se inician las actuaciones administrativas para concretar una toma de posesión precaria del inmueble. De esa manera, el Municipio puede ingresar, efectuar los trabajos de limpieza y desmalezamiento y trasladar los costos de la intervención al propietario.

Una vez concluidas las tareas, mediante el acta correspondiente se restituye el terreno a su titular. Desde Inspección General aclararon que muchas de estas situaciones se resuelven antes de llegar a la instancia de infracción, dado que los propietarios responden a las intimaciones y realizan las tareas solicitadas.

La erradicación de basurales clandestinos Otro de los ejes centrales de las intervenciones municipales es la eliminación de basurales a cielo abierto que se forman periódicamente en diferentes barrios de Pergamino. A través de Higiene Urbana se desarrolla una intensa tarea de saneamiento ambiental para recuperar espacios públicos y privados donde se acumulan residuos de distintas características.

Se trata de una problemática que, según reconocieron desde la dependencia municipal, se repite todos los meses en distintos sectores de la ciudad y demanda tiempo, recursos y un importante despliegue de personal para retirar los desperdicios y recuperar las condiciones de higiene de esos lugares.

La preocupación no se limita a la cuestión estética. La acumulación de residuos genera consecuencias ambientales y sanitarias, puede favorecer la proliferación de insectos y roedores, contaminar el suelo y convertirse en un riesgo para quienes transitan por las inmediaciones.

"Estas situaciones demandan tiempo y un gran esfuerzo por parte del personal municipal, que mantiene una intensa agenda de trabajo en torno a la recuperación de espacios públicos y privados donde se generan basurales a cielo abierto", explicaron desde Higiene Urbana.

En ese contexto, desde el Municipio también hicieron hincapié en determinadas conductas individuales que complican el mantenimiento cotidiano de la ciudad. Entre ellas mencionaron el abandono de residuos en paseos públicos, la disposición de bolsas fuera de los días y horarios establecidos y el arrojo de desperdicios en calles de tierra y terrenos alejados.

"Lograr el mantenimiento de la ciudad muchas veces puede resultar complicado por el accionar de algunos vecinos que directamente no cuidan nada. Desde la colocación de sus residuos en paseos públicos hasta sacar la bolsa fuera de día y horario son comportamientos casi constantes de algunas personas, sin diferenciar sectores", señalaron a LA OPINION.

Desde la dependencia insistieron en la necesidad de que los vecinos respeten los cronogramas de recolección y utilicen los servicios municipales disponibles. En ese sentido, recordaron que quienes necesiten desprenderse de escombros, ramas o grandes volúmenes de residuos pueden comunicarse con el 147 para consultar cuándo pasará el servicio de recolección de voluminosos por su barrio.

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La recomendación es disponer esos materiales en la vía pública únicamente cuando corresponda, de acuerdo con las indicaciones brindadas por el Municipio. "Pedimos responsabilidad y solidaridad a la población. Está prohibido arrojar residuos en la vía pública", remarcaron.

Asimismo, desde Higiene Urbana aseguraron que tanto la recolección domiciliaria como el servicio de residuos voluminosos se cumplen de acuerdo con los cronogramas establecidos para cubrir los distintos barrios. Por esa razón, consideraron fundamental que los vecinos acompañen el funcionamiento del sistema y eviten generar puntos de acumulación clandestina.

Materiales de construcción y ocupación de veredas La fiscalización municipal también alcanza a la ocupación indebida de la vía pública con materiales de construcción, bolsones de arena, escombros y otros elementos que permanecen sobre las veredas e interfieren con la circulación peatonal.

En estos casos, los procedimientos se encuentran contemplados en la Ordenanza Nº 1346/86, que establece las condiciones para la utilización de esos espacios. Según explicaron desde Inspección General, los responsables reciben un plazo de 48 horas para retirar los materiales y liberar la vereda. Si no cumplen con la intimación, se labra la infracción correspondiente.

La preocupación está puesta especialmente en garantizar que los peatones puedan desplazarse sin tener que bajar a la calzada para sortear obstáculos, una situación que puede generar riesgos adicionales para personas mayores, niños y quienes tienen dificultades de movilidad.

Controles en verdulerías Por otra parte, otra de las líneas de trabajo de Inspección General está vinculada con las inspecciones en comercios del rubro verdulería, donde se detectaron diferentes incumplimientos de las disposiciones municipales.

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De acuerdo con lo informado desde el Municipio, algunos establecimientos utilizaban más espacio del permitido sobre las veredas, colocaban cajones vacíos en sectores no autorizados y exhibían carteles, mercadería en mal estado y residuos que afectaban tanto el tránsito peatonal como la visibilidad de los conductores.

Esta última situación adquiere particular importancia en los comercios ubicados en esquinas, donde la ocupación indebida de espacios puede obstaculizar la visual y generar dificultades para quienes circulan por la zona.

Ante las irregularidades detectadas, se realizaron notificaciones escritas a los responsables de los establecimientos, informándoles sobre el contenido de la ordenanza vigente y otorgándoles un plazo de entre 48 y 72 horas para regularizar las situaciones observadas.

Desde el área indicaron que la respuesta fue dispar: mientras algunos comerciantes adecuaron sus instalaciones y retiraron los elementos colocados indebidamente, otros no cumplieron con lo requerido y recibieron las correspondientes multas.

De esta manera, las tareas municipales abarcan distintas problemáticas que tienen un denominador común: el cumplimiento de las normas de convivencia y el cuidado de los espacios compartidos. La limpieza de terrenos privados, la disposición correcta de los residuos, la liberación de las veredas y el respeto por los espacios habilitados para la actividad comercial son aspectos que requieren tanto de la fiscalización estatal como del compromiso cotidiano de los vecinos.