> Qué feriados y días no laborables quedan en Argentina hasta fin de año

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Lo cierto es que el último mes del año ofrecerá tres posibilidades para descansar. Dos de ellas alcanzarán a todos porque se trata de feriados nacionales pero se suma una tercera jornada que bajo el mote "día no laborable con fines turísticos".

Noviembre tuvo este año dos feriados y no solo uno como suele ocurrir. Al Día de la Soberanía, que es el 20 pero se trasladó al reciente lunes 23, se sumó el lunes 9 por decreto en ocasión de la visita del papa León XIV. Tras tener dos fines de semana largos en poco tiempo, muchos se preguntan ahora cómo sigue el calendario de días festivos en la Argentina.

Lo cierto es que el último mes del año ofrecerá tres posibilidades para descansar. Dos de ellas alcanzarán a todos porque se trata de feriados nacionales pero se suma una tercera jornada que bajo el mote "día no laborable con fines turísticos" solo permitirá que parte de la población descanse.

Los feriados de diciembre de 2026 Este diciembre propone tres jornadas especiales.

El primer feriado de diciembre será el martes 8, día en que se celebra la Inmaculada Concepción de María. Al tratarse de un feriado inamovible, quedará fijo en esa fecha en el calendario.

La novedad es que, este año, el lunes 7, es decir el día previo, fue declarado por el gobierno nacional como "día no laborable con fines turísticos", para que muchas personas tengan la oportunidad de tomarlo como fin de semana largo, ya que se pega al sábado y domingo previos. De esta manera, son cuatro días libres.