Casco obligatorio y documentación en regla, ejes de los controles de motos en la ciudad

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Pergamino

Los controles apuntan principalmente al uso obligatorio del casco y a verificar que los conductores cuenten con la documentación reglamentaria.

En Pergamino continúan desarrollándose operativos de prevención y control del tránsito, con especial atención puesta en la circulación de motocicletas y el cumplimiento de las normas de seguridad vial. Los procedimientos se realizan en distintos sectores de la ciudad y tienen como principales objetivos verificar el uso del casco, controlar la documentación de los vehículos y comprobar que quienes conducen cuenten con las habilitaciones correspondientes.

Uno de los aspectos que concentra la atención de los agentes es la cantidad de motociclistas que circulan sin reunir todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. Entre las irregularidades detectadas aparecen conductores que no poseen licencia de conducir habilitante o que no cuentan con el seguro obligatorio al día, situaciones que representan un incumplimiento de las disposiciones legales y pueden generar complicaciones ante un siniestro vial.

El uso del casco constituye otro de los puntos centrales de los procedimientos. Se trata de un elemento de protección fundamental para reducir las consecuencias de los accidentes, especialmente en una ciudad donde las motocicletas representan una parte importante del parque automotor y son utilizadas diariamente como medio de transporte.

Los operativos forman parte de las acciones de control que se vienen sosteniendo en Pergamino en el marco de las políticas de seguridad vial. La intención es incrementar la presencia de los agentes en la vía pública, detectar conductas que impliquen riesgos y promover el respeto por las normas de circulación.

Además de las verificaciones documentales, los controles permiten identificar vehículos que no se encuentran en condiciones reglamentarias para circular y actuar frente a distintas infracciones. La falta de licencia, la ausencia de seguro obligatorio y la conducción sin casco son algunas de las situaciones que requieren intervención de las autoridades.

La problemática de las motocicletas ocupa un lugar relevante dentro de la agenda de seguridad vial local, tanto por la cantidad de unidades que circulan diariamente como por la participación que tienen estos vehículos en los siniestros de tránsito. En ese contexto, desde las áreas municipales vinculadas con el tránsito y la prevención se sostiene la necesidad de combinar los controles con una mayor responsabilidad individual de los conductores.

La documentación en regla, el uso del casco y el respeto por las disposiciones de circulación no constituyen solamente exigencias administrativas, sino condiciones básicas para reducir riesgos y proteger la integridad de quienes utilizan la vía pública.