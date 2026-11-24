> La Cooperativa Eléctrica ejecutó trabajos de mejora y mantenimiento preventivo en la red eléctrica de Pergamino

Pergamino

Los trabajos se desarrollaron durante la jornada de ayer e incluyeron mejoras en una subestación ubicada en pleno centro de Pergamino, además de tareas de despeje de ramas en sectores considerados críticos para el funcionamiento de la red de distribución.

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó adelante una serie de intervenciones técnicas en distintos sectores de la ciudad con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta de la infraestructura eléctrica, fortalecer la continuidad del servicio y reducir los riesgos de interrupciones ante condiciones climáticas adversas.

Los trabajos se desarrollaron durante la jornada de ayer e incluyeron mejoras en una subestación ubicada en pleno centro de Pergamino, además de tareas de despeje de ramas en sectores considerados críticos para el funcionamiento de la red de distribución.

Una de las intervenciones principales tuvo lugar sobre avenida de Mayo al 900, donde personal técnico de la Cooperativa concretó la colocación de una nueva celda de baja tensión en la Subestación 331. Se trata de una mejora de importancia para el área céntrica, ya que esa instalación abastece a numerosos edificios residenciales y comercios de ese sector de la ciudad, además de extender su área de suministro hacia calle Italia.

La incorporación de este equipamiento apunta a optimizar las condiciones operativas de la subestación y fortalecer la distribución de energía en una zona que concentra una importante actividad comercial y residencial. Este tipo de intervenciones permite mejorar la infraestructura existente y acompañar las demandas de consumo que se generan en sectores de crecimiento urbano y elevada concentración de usuarios.

En paralelo, otras cuadrillas de la Cooperativa realizaron trabajos de despeje de ramas y vegetación en distintos puntos de Pergamino. Las tareas forman parte del mantenimiento preventivo de las instalaciones y tienen como finalidad evitar que el arbolado urbano interfiera con las líneas de distribución eléctrica, tanto de baja como de media tensión.

La poda preventiva constituye una acción relevante para reducir las posibilidades de fallas y cortes imprevistos, especialmente durante jornadas con fuertes vientos, tormentas o precipitaciones. El contacto de ramas con los conductores puede provocar inconvenientes en el suministro, daños en las instalaciones y situaciones de riesgo para quienes circulan por la vía pública.

En ese sentido, el mantenimiento del entorno de las líneas eléctricas representa una tarea permanente que requiere planificación e intervenciones periódicas, particularmente en aquellos sectores donde la vegetación se encuentra próxima a la infraestructura de distribución.

Desde la Cooperativa señalaron que estas acciones se enmarcan en un programa de trabajo que contempla inversiones, renovación de equipamiento, recambio de transformadores y mantenimiento preventivo de la red. El objetivo es sostener y mejorar la calidad del servicio eléctrico, incrementar la seguridad de las instalaciones y responder a las necesidades de los asociados.