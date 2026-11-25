> Desde este lunes rige el nuevo horario de verano en los bancos

Pergamino

A partir del 30 de noviembre, las entidades financieras de 108 distritos bonaerenses adelantarán dos horas su apertura. La medida se extenderá hasta el 23 de marzo de 2027 para evitar las temperaturas extremas de la tarde.

A partir de este próximo lunes 30 de noviembre entra en vigencia el esquema estival para las entidades financieras en 108 distritos de la provincia de Buenos Aires, un listado en el que se encuentra incluida la ciudad de Pergamino. Esta disposición oficial modificará de manera directa la dinámica cotidiana del movimiento ciudadano y comercial en el centro de Pergamino, ya que los bancos abrirán sus puertas más temprano: atenderán al público de 8:00 a 13:00, dejando atrás la franja habitual de 10:00 a 15:00.

El cronograma de verano regirá de manera ininterrumpida hasta el lunes 23 de marzo de 2023 inclusive. En tanto, en aquellos partidos bonaerenses que no fueron incorporados dentro del decreto provincial, las sucursales continuarán operando bajo el esquema tradicional de media mañana.

El motivo de la medida y la jornada laboral La resolución del Gobierno provincial responde a una solicitud impulsada por la Asociación Bancaria con el objetivo de resguardar tanto a los clientes como a los trabajadores frente a los picos de calor propios de la temporada estival. Al adelantar el funcionamiento, se busca agilizar la operatoria financiera durante las primeras horas de la mañana y evitar que los usuarios deban hacer filas o trasladarse en los momentos de mayor radiación solar.

De acuerdo con lo estipulado en la normativa, si bien las ventanillas y áreas de atención al cliente funcionarán de 8:00 a 13:00, los empleados bancarios cumplirán su jornada laboral de lunes a viernes en la franja comprendida entre las 7:45 y las 15:15.

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Alcance regional y distritos alcanzados Además de Pergamino, la modificación abarca a la gran mayoría de los municipios vecinos del norte bonaerense, como Rojas, Salto, Colón, Arrecifes, Junín, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco y Carmen de Areco.