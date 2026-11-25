Pirotecnia Cero: Pergamino se prepara para las fiestas con expectativas por la entrada en vigencia de la ordenanza

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Pergamino

Durante los primeros días de diciembre comenzará a regir la normativa en todo el Partido. La importancia del compromiso de la población para evitar el uso de elementos pirotécnicos y proteger a las personas con Trastorno del Espectro Autista, a los animales y a quienes padecen distintas afecciones.

Hay expectativas en el Partido de Pergamino teniendo en cuenta que durante los primeros días de diciembre entrará en vigencia la Ordenanza Pirotecnia Cero, una normativa que busca promover celebraciones más seguras y respetuosas, especialmente en un período del año en el que el uso de elementos pirotécnicos suele incrementarse.

La proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo vuelve a poner en primer plano una problemática que cada año genera preocupación en distintos sectores de la comunidad. Mientras para algunas personas el ruido de los fuegos artificiales forma parte de una tradición, para otras representa una situación de angustia, temor y sufrimiento que puede alterar considerablemente su vida cotidiana.

En ese contexto, la aplicación de la ordenanza constituye una oportunidad para avanzar hacia un cambio de hábitos, pero también plantea un desafío que no depende exclusivamente de las autoridades municipales. El cumplimiento efectivo de la normativa requiere del compromiso de toda la población, entendiendo que evitar el uso de pirotecnia no es solamente una cuestión de respetar una disposición legal, sino también una forma de cuidar a quienes se ven afectados por sus consecuencias.

El impacto en las personas con TEA Uno de los sectores que más sufre las consecuencias del uso de pirotecnia sonora es el de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), muchas de las cuales presentan hipersensibilidad auditiva y dificultades para procesar determinados estímulos sensoriales.

Los estruendos inesperados, especialmente aquellos de gran intensidad, pueden provocar episodios de angustia, ansiedad, miedo y desregulación sensorial. En algunos casos, el ruido puede desencadenar crisis que requieren la intervención y el acompañamiento de familiares o personas de confianza.

Para quienes conviven con esta realidad, las celebraciones de fin de año pueden convertirse en momentos de particular preocupación. La incertidumbre sobre cuándo se escuchará una explosión y la imposibilidad de anticipar o controlar esos estímulos hacen que muchas familias deban modificar sus rutinas, permanecer en sus hogares o buscar espacios donde puedan resguardarse del ruido.

La situación también puede afectar a personas con otras condiciones de salud, adultos mayores, bebés y quienes padecen determinadas enfermedades o presentan una sensibilidad especial frente a los sonidos intensos.

Por eso, la importancia de la Pirotecnia Cero radica también en reconocer que el espacio público y las celebraciones deben ser compartidos, procurando que el disfrute de unos no se transforme en una experiencia de sufrimiento para otros.

Los animales, otra de las víctimas de los estruendos El impacto de la pirotecnia también alcanza a los animales, tanto domésticos como silvestres. Los perros y gatos poseen una sensibilidad auditiva superior a la de las personas y pueden experimentar una reacción de miedo intenso frente a las explosiones.

Los estruendos pueden generarles desorientación, temblores, jadeos, intentos de escapar y conductas de desesperación. En ocasiones, el temor lleva a los animales a huir de sus hogares, perderse o sufrir accidentes en la vía pública.

Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo suelen multiplicarse las situaciones de mascotas extraviadas, mientras que las organizaciones proteccionistas y los vecinos deben afrontar la búsqueda y el resguardo de animales que se asustan ante los ruidos.

La problemática no se limita a los animales que viven en las viviendas. La fauna silvestre también puede verse afectada por las explosiones, que alteran sus comportamientos habituales, provocan desplazamientos y pueden generar situaciones de estrés.

En ese sentido, evitar el uso de pirotecnia sonora representa una medida concreta para contribuir al bienestar animal y reducir los riesgos que se producen durante las celebraciones.

La responsabilidad de toda la comunidad La entrada en vigencia de la Ordenanza Pirotecnia Cero en Pergamino representa un paso importante, pero su alcance dependerá en buena medida de la conducta de los vecinos.

El cumplimiento de la normativa requiere comprender que no se trata únicamente de una restricción, sino de una herramienta destinada a mejorar la convivencia y proteger a quienes no pueden disfrutar de las celebraciones en las mismas condiciones que el resto de la población.

La utilización de pirotecnia sonora, incluso durante períodos breves, puede generar consecuencias que exceden el momento de la explosión. Por esa razón, el respeto de la ordenanza debe ser asumido como una responsabilidad colectiva, independientemente de la existencia de controles o sanciones.

En este escenario, la concientización adquiere un papel fundamental. Informar sobre los efectos que producen los estruendos, comprender las necesidades de las personas con TEA y reconocer el sufrimiento que experimentan los animales son aspectos centrales para construir una comunidad más empática.

Las fiestas de fin de año ofrecen una oportunidad para revisar determinadas costumbres y encontrar alternativas que permitan celebrar sin provocar daños a terceros. La ausencia de pirotecnia sonora no significa renunciar a los festejos, sino modificar la manera de compartirlos, priorizando el respeto y el bienestar de todos.

Con la llegada de diciembre, Pergamino se prepara para un nuevo período de celebraciones bajo la expectativa de que la Ordenanza Pirotecnia Cero pueda cumplirse de manera efectiva. El desafío será que la normativa no quede solamente en una disposición municipal, sino que se traduzca en un compromiso real de la población.

El respeto por las personas con Trastorno del Espectro Autista, por quienes padecen distintas afecciones y por los animales debe ser una motivación suficiente para evitar el uso de elementos pirotécnicos que generan estruendos.