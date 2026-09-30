> El Concejo Deliberante avanzó con una amplia agenda de proyectos

Pergamino

Durante la jornada se trataron iniciativas vinculadas al financiamiento de Bomberos Voluntarios, la seguridad vial en horarios escolares, la restitución de la Secretaría de Producción y la articulación con el sector textil.

El Concejo Deliberante de Pergamino llevó adelante una nueva sesión, en la que los ediles de los distintos bloques abordaron un amplio temario con proyectos relacionados con diferentes áreas de la vida local.

Uno de los proyectos tratados fue el presentado por el concejal Jorge Dib y ediles de La Libertad Avanza, que propone fortalecer las acciones de prevención y concientización en materia de seguridad vial durante los horarios de ingreso y egreso de las escuelas.

Durante su intervención, Dib destacó el movimiento que se concentra en esos momentos y planteó la necesidad de garantizar la seguridad vial de quienes circulan por la ciudad. La iniciativa fue girada a la Comisión de Tránsito y Transporte para continuar con su tratamiento.

Producción y desarrollo local Otro de los proyectos abordados fue presentado por concejales del interbloque Fuerza Patria–Frente Renovador, quienes solicitaron al Departamento Ejecutivo la restitución de la Secretaría de Producción dentro de la estructura orgánica y presupuestaria municipal para el ejercicio 2027.

La concejal Silvia Viera fundamentó la propuesta a partir de un repaso de la actividad comercial, industrial y económica de Pergamino. En ese sentido, sostuvo que contar nuevamente con un área específica permitiría acompañar el desarrollo productivo de la ciudad.

El expediente fue girado a la Comisión de Gobierno y Legislación General.

Debate por el acompañamiento a Bomberos También se trató un proyecto de comunicación presentado por concejales de La Libertad Avanza que propone la creación de un Fondo Municipal de Aporte Extraordinario para la Sociedad de Bomberos Voluntarios, con carácter transitorio durante 2026.

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El debate contó con intervenciones de distintos bloques. Gabriel Figueroa destacó la necesidad de garantizar los recursos para el funcionamiento de Bomberos, especialmente frente a la posibilidad de atravesar fenómenos climáticos adversos y la importancia de contar con un cuerpo preparado para responder ante emergencias.

Nicolás Cabrera adelantó su acompañamiento a la propuesta y cuestionó la falta de discusión sobre el apoyo económico municipal a la institución. Ramiro Llan de Rosos también manifestó su acompañamiento, aunque realizó consideraciones sobre debates anteriores vinculados a la cuestión presupuestaria de Bomberos.

Durante el intercambio, también se plantearon cuestionamientos a las decisiones del Ejecutivo en materia de tasas municipales y la necesidad de contemplar partidas destinadas a Bomberos en el próximo presupuesto.

Finalmente, mediante votación nominal, se aprobó el despacho firmado por los concejales Gattelet y Figueroa. Entre los votos afirmativos estuvo el de la concejal Ivana Tribouley, quien en esta oportunidad acompañó la iniciativa.

Articulación con el sector textil Por otra parte, se trató un proyecto presentado por la concejal Giuliana Rueda, de Juntos por el Cambio, referido a la creación de un programa de colaboración entre la Cámara de Productores Textiles Industriales de Pergamino y entidades de bien público del Partido.