Avanza a paso firme la construcción de la nueva cocina y comedor en la Escuela Secundaria Nº 10

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Pergamino

El proyecto busca optimizar el servicio alimentario escolar del establecimiento del barrio José Hernández. Autoridades educativas e inspectores recorrieron las instalaciones para supervisar el progreso de los trabajos, que se encuentran en su etapa final.

La infraestructura escolar del partido de Pergamino continúa sumando mejoras significativas con partidas del Fondo Educativo.

En una reciente visita institucional, autoridades del Consejo Escolar y de la jefatura distrital de educación recorrieron las instalaciones de la Escuela Secundaria Nº 10, ubicada en la intersección de las calles Estanislao del Campo y Schumacher, en el barrio José Hernández, para supervisar los importantes avances en la obra de acondicionamiento de su nueva cocina y comedor. La comitiva estuvo encabezada por el presidente del Consejo Escolar, Mariano Bocanera; el vicepresidente, Matías Moyano; y el tesorero, Gonzalo Aguerre. Asimismo, la jornada contó con la presencia de la inspectora jefe distrital, Erica García; la secretaria del establecimiento educativo, Mariangeles Zanazzi; y el arquitecto a cargo de Infraestructura Escolar Distrital, Pablo Bergada.

Funcionalidad e independencia operativa El proyecto arquitectónico contempla la reconversión y reciclaje de un área estratégica dentro del predio escolar. Una de las intervenciones clave de la remodelación fue la instalación de una entrada independiente hacia la vía pública.

Esta solución técnica permite el acceso exclusivo del personal de cocina y la descarga de mercadería e insumos sin interferir con las actividades pedagógicas ni con la circulación habitual de los estudiantes y docentes dentro del edificio. Durante el recorrido, los funcionarios constataron el alto grado de ejecución en el que se encuentra la obra pública. Según indicaron las autoridades, los trabajos edilicios están muy cerca de culminar, lo que permitirá en el corto plazo proceder con la etapa de equipamiento y montaje del mobiliario gastronómico.

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Con la pronta finalización de estas tareas, la Secundaria Nº 10 dispondrá de un espacio moderno, funcional y adaptado a las normativas de seguridad e higiene, garantizando una mejor atención alimentaria y mayor comodidad para toda la comunidad educativa del barrio José Hernández.