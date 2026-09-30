San Francisco de Asís, una invitación a descubrir la vida y el legado del santo

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Pergamino

Este viernes 2 de octubre, a las 19:30, la Parroquia San Roque de Pergamino será escenario de una conferencia que recorrerá la vida, la obra y el legado de San Francisco de Asís, a 800 años de su regreso al Padre. La actividad será con entrada libre y gratuita.

A 800 años de su muerte, la figura de San Francisco de Asís continúa atravesando los siglos y conservando una particular fuerza espiritual. Su vida, marcada por la pobreza, la humildad, la fraternidad y un profundo amor por toda la creación, será el eje de una conferencia que tendrá lugar este viernes en Pergamino.

Bajo el título “San Francisco de Asís, otro Cristo”, Maximiliano Brajer será el encargado de compartir una mirada sobre los momentos centrales de la vida del santo italiano, su apasionante obra y el legado que dejó para la Iglesia y para toda la humanidad.

La propuesta se desarrollará a partir de las 19:30 en la Parroquia San Roque, ubicada en avenida Vélez Sarsfield 400, y la participación será libre y gratuita.

A 800 años de su regreso al Padre La fecha de la conferencia adquiere un significado especial porque se desarrolla en el marco de las conmemoraciones por los 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís.

Según la tradición, el 3 de octubre de 1226, en una pequeña porción de tierra junto a la humilde capilla de la Porciúncula, cercana a Asís, Francisco atravesó sus últimos momentos rodeado de sus hermanos y amigos.

Ya muy enfermo y debilitado, pidió ser despojado de sus vestiduras y colocado sobre la tierra. Allí, mientras escuchaba el Cántico de las Criaturas, aguardó la llegada de aquello que él mismo había llamado con especial ternura la “Hermana Muerte”.

Así concluyó la vida terrenal de quien había elegido seguir a Cristo desde la sencillez, la pobreza y la entrega absoluta al Evangelio.

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“Otro Cristo” La expresión que da nombre a la conferencia, “otro Cristo”, remite precisamente a la radicalidad con la que Francisco buscó vivir el Evangelio.

Su existencia estuvo marcada por una profunda identificación con Jesús y por una vida dedicada a los pobres, a los enfermos y a quienes más necesitaban consuelo y compañía. Fue, además, fundador de la Orden Franciscana y una figura fundamental en la historia de la Iglesia.

Francisco también quedó ligado de manera particular a la Pasión de Cristo: fue el primer santo de la historia en recibir los estigmas, signo que profundizó todavía más esa identificación espiritual con Jesús.

Un legado que llega hasta nuestros días La huella de Francisco de Asís no quedó limitada a su tiempo. Su mensaje de fraternidad, humildad, paz, cuidado de la creación y cercanía con los más pobres continúa teniendo una fuerte presencia en la Iglesia y en la sociedad contemporánea.

Su figura también adquirió una dimensión especial durante el pontificado de Francisco, quien eligió su nombre inspirado precisamente en el santo de Asís, como expresión de una Iglesia llamada a acercarse a los pobres, cuidar la creación y anunciar el Evangelio desde la sencillez.