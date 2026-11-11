San Pedro: el Concejo Deliberante debatirá proyectos de transparencia y ficha limpia

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La agenda legislativa incluye iniciativas sobre declaraciones juradas de los concejales, publicación de salarios, restricciones para funcionarios condenados y regulación de la pauta oficial.

El Concejo Deliberante de San Pedro tendrá este jueves una sesión con una agenda centrada en la transparencia institucional y el acceso a la información pública. Entre los temas principales figuran proyectos que buscan establecer nuevas obligaciones para los concejales, implementar un régimen de ficha limpia en el Ejecutivo y regular la publicidad oficial.

Declaraciones juradas y publicación de los salarios de los concejales Uno de los puntos destacados del orden del día será el tratamiento de un dictamen de comisión correspondiente a un proyecto de decreto presentado por el bloque Consolidación Argentina, que propone crear el Registro Público de Antecedentes en la Función Pública de los Concejales.

La iniciativa ya había sido abordada anteriormente en el recinto, pero regresó a comisión a partir de un pedido de la concejal Paola Basso. Ahora, el cuerpo legislativo volverá a evaluar la propuesta, que apunta a establecer mayores mecanismos de información sobre la trayectoria de quienes ocupan una banca en el ámbito legislativo local.

De acuerdo con el texto, los concejales en ejercicio y quienes asuman futuros mandatos deberán presentar ante la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante una declaración jurada con sus antecedentes en la función pública. El documento deberá detallar los cargos que hayan desempeñado en los ámbitos municipal, provincial y nacional.

Otro de los aspectos centrales contempla la publicación mensual de las remuneraciones brutas efectivamente liquidadas a cada concejal en el sitio web oficial del cuerpo legislativo.

La información deberá discriminar la dieta básica, bonificaciones, adicionales y otros conceptos remunerativos o compensatorios. De esta manera, la propuesta busca que los vecinos puedan consultar cuánto perciben los representantes elegidos por el voto popular y conocer en detalle la composición de sus haberes.

Ficha limpia para los funcionarios del Gabinete municipal Durante la sesión también tomará estado parlamentario un proyecto de ordenanza impulsado por los concejales Joaquín González y Melina Panatteri, integrantes del bloque La Libertad Avanza, que propone implementar un régimen de ficha limpia para los funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo.

La iniciativa establece restricciones para la designación en cargos no electivos de personas que registren una condena firme por delitos dolosos, delitos contra la administración pública o que tengan una sentencia firme por hechos de violencia de género.

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La medida alcanzaría a quienes ocupen o aspiren a ocupar funciones como secretarios, subsecretarios, directores y subdirectores dentro de la estructura municipal.

El objetivo planteado por los autores es incorporar requisitos vinculados con la idoneidad y los antecedentes judiciales de quienes integren el Gabinete comunal. De avanzar la propuesta, el municipio tendría nuevas condiciones para la designación de sus funcionarios políticos.

Pauta oficial y creación de un Portal de Transparencia Municipal El proyecto presentado por La Libertad Avanza incluye además dos aspectos vinculados con la administración de los recursos públicos y la comunicación institucional: la regulación de la pauta publicitaria municipal y la creación de un Portal de Transparencia Municipal.

En materia de publicidad oficial, la propuesta establece que la distribución de los fondos deberá responder a criterios objetivos, verificables y transparentes. También incorpora una prohibición expresa sobre la utilización de esos recursos para la promoción personal de funcionarios.

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La iniciativa apunta a establecer reglas para el manejo de la pauta pública y evitar que la comunicación institucional sea utilizada con fines de posicionamiento individual de integrantes del Gobierno municipal.

Por su parte, la creación del Portal de Transparencia Municipal busca concentrar información de interés público y facilitar el acceso de los vecinos a datos vinculados con la gestión.