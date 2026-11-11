> San Pedro: comenzaron a funcionar los nuevos consultorios externos del Hospital

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El edificio cuenta con 13 consultorios y dos áreas administrativas. La nueva infraestructura permitirá ampliar y organizar la atención médica, con prestaciones de primer y segundo nivel.

11 de noviembre de 2026 a las 02:29 p. m.

11 de noviembre de 2026 a las 02:29 p. m.

El Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa de San Pedro puso en funcionamiento su nuevo edificio de Consultorios Externos, una obra destinada a fortalecer el sistema de salud local y mejorar la atención de los pacientes. La infraestructura, inaugurada el viernes con la presencia del gobernador Axel Kicillof, cuenta con espacios para distintas especialidades y servicios de atención primaria.

Un nuevo edificio para ampliar la atención médica La nueva sede dispone de 13 consultorios y dos áreas administrativas, diseñadas para descentralizar la atención y ordenar la demanda sanitaria del distrito. El objetivo es contar con espacios adecuados para atender tanto las consultas generales como aquellas que requieren la intervención de profesionales especializados.

La puesta en funcionamiento de este edificio representa un avance en la infraestructura del hospital y busca dar respuesta a las necesidades de una población que utiliza diariamente los servicios del sistema público de salud.

Los servicios disponibles en el Centro de Atención Primaria Dentro del predio funciona un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), asignado al área programática del hospital. Este sector reúne distintas prestaciones orientadas a la prevención, el seguimiento y la atención de los pacientes.

Entre los servicios disponibles se encuentran vacunatorio, enfermería, clínica médica, pediatría, ginecoobstetricia, trabajo social y psicología.

La incorporación de estas especialidades permite fortalecer el primer nivel de atención y facilitar el acceso de los vecinos a diferentes prestaciones sanitarias sin necesidad de concentrar todas las consultas en otros sectores del establecimiento.

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Especialidades médicas y atención por derivación Por otra parte, el edificio también cuenta con consultorios destinados al segundo nivel de atención, con especialidades como odontología, neurodesarrollo, diabetología y el servicio de ecografía.

En estos casos, el acceso a las prestaciones se realizará mediante derivación profesional, de acuerdo con las evaluaciones y necesidades médicas de cada paciente.

La jornada inaugural contó con la participación de autoridades locales y distintas representaciones institucionales. Durante el acto, el párroco Daniel Antonio Romio realizó la bendición de las nuevas instalaciones.