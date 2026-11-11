El Concejo Deliberante avanzó con proyectos clave en su decimoséptima sesión ordinaria

Pergamino

El cuerpo legislativo de Pergamino se reunión este martes por la tarde- noche. Hubo presencia de Bomberos Voluntarios, pedidos por obras y servicios, y varios proyectos aprobados.

El Honorable Concejo Deliberante de Pergamino llevó adelante este martes su decimoséptima sesión ordinaria, una jornada que reunió diferentes temas de interés para la ciudad y que tuvo una agenda marcada por pedidos vinculados a infraestructura, servicios públicos y cuestiones sociales.

Uno de los primeros asuntos en abordarse fue el expediente presentado por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Pergamino, referido a la solicitud de afectación presupuestaria. Por moción de la concejal Silvia Viera, y con el acompañamiento del pleno, se adelantó su tratamiento. El tema contó con la presencia de integrantes de la institución y el despacho en mayoría fue aprobado mediante votación nominal, con 13 votos afirmativos.

Reclamos por el estado de las rutas y los accesos Entre los proyectos que concentraron la atención estuvo el pedido de reparación urgente de la Ruta Nacional 188, impulsado por la concejal Gabriela Taruselli, del bloque Juntos por el Cambio-Hechos.

Durante su intervención, la edil puso el foco en la necesidad de garantizar una transitabilidad segura y reclamó que se realicen trabajos de bacheo en los sectores más críticos de la traza. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

En la misma línea de infraestructura vial, también recibió el acompañamiento unánime el proyecto que solicita la iluminación de distintos accesos a Pergamino sobre la Variante de la Ruta Nacional 8 (Circunvalación), presentado por concejales de Juntos por el Cambio-Hechos.

Pedidos de informes y pronunciamientos La situación general del Cementerio Municipal también formó parte del temario. A través de un proyecto de comunicación, los concejales Bernardo Fiore Pitrelli e Ignacio Ostertag, del interbloque Fuerza Patria-Frente Renovador, solicitaron información sobre las condiciones actuales del predio. La iniciativa fue aprobada.

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Por otra parte, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad una resolución para declarar de interés municipal la visita apostólica del papa León XIV a la República Argentina. El proyecto fue presentado por la concejal Carla Lantella, de La Libertad Avanza.

Otro de los pronunciamientos de la jornada estuvo relacionado con la violencia y la discriminación. Los bloques políticos del Concejo impulsaron una resolución para repudiar enérgicamente las agresiones ejercidas contra mujeres trans y toda forma de violencia. El proyecto también obtuvo aprobación unánime.

Una agenda que continuará en comisiones Además de los expedientes tratados durante la sesión, ingresaron otros proyectos que serán girados a las comisiones correspondientes para su análisis y posterior tratamiento.