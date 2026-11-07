Ramallo: proponen crear un programa municipal para facilitar el acceso al deporte y la recreación

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La iniciativa busca reunir la oferta deportiva del distrito, brindar orientación personalizada y ofrecer acompañamiento a vecinos con dificultades económicas o de traslado.

Un proyecto de ordenanza ingresó al Concejo Deliberante de Ramallo con el objetivo de facilitar el acceso de vecinos de todas las edades a las actividades deportivas y recreativas del distrito. La propuesta contempla crear un programa municipal que centralice la información disponible y genere herramientas para acompañar a quienes encuentran dificultades para sumarse a estas prácticas.

Un programa para ampliar el acceso al deporte en Ramallo La iniciativa propone la creación del «Programa Municipal de Deporte y Recreación para Todas y Todos», una herramienta destinada a mejorar las oportunidades de participación de la comunidad en las distintas disciplinas y propuestas recreativas que funcionan en el Partido de Ramallo.

El proyecto fue presentado por el concejal Germán Iribarria, del bloque Agrupación Vecinal 24 de Octubre, y tuvo ingreso formal a través de Mesa de Entradas del cuerpo legislativo. Posteriormente, el expediente fue girado a las comisiones de Legislación y de Deporte y Salud, donde comenzará su análisis.

Uno de los objetivos centrales es que los habitantes puedan conocer qué actividades existen en cada localidad, cuáles son sus características y qué alternativas se ajustan mejor a sus intereses, necesidades y posibilidades.

Un registro de clubes, disciplinas y actividades disponibles Entre los principales puntos de la propuesta figura la creación de un Registro de Oferta Deportiva y Recreativa, que permitirá centralizar y mantener actualizada la información sobre las actividades que ofrecen los clubes, las instituciones y los espacios municipales del distrito.

El relevamiento incluiría las disciplinas disponibles, los días y horarios de funcionamiento, los aranceles y las condiciones de accesibilidad de cada propuesta. Con esos datos, se plantea elaborar un mapa deportivo local para facilitar la identificación de las alternativas existentes en las distintas localidades de Ramallo.

Además, el programa contempla implementar un sistema de orientación personalizada. La intención es ayudar a cada vecino a encontrar una actividad de acuerdo con sus preferencias, su lugar de residencia y sus posibilidades de participación.

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De esta manera, se buscaría simplificar el acceso a la información y acercar las propuestas deportivas a personas que, por diferentes motivos, no conocen las alternativas disponibles en su zona.

Becas y acompañamiento para superar las dificultades económicas y de traslado Otro de los aspectos centrales del proyecto está relacionado con la identificación de los obstáculos que pueden impedir que una persona comience o mantenga una actividad deportiva. Entre las dificultades mencionadas aparecen los problemas económicos, la falta de elementos necesarios para determinadas disciplinas y las complicaciones para trasladarse hasta los lugares de práctica.

Para responder a esas situaciones, la iniciativa propone distintas herramientas de acompañamiento, entre ellas becas, convenios con instituciones deportivas, aportes municipales directos y mecanismos de articulación social.

El objetivo es que las condiciones económicas o las distancias no se conviertan en impedimentos para acceder al deporte y la recreación, especialmente entre los sectores que tienen mayores dificultades para afrontar los costos de estas actividades.

Por otra parte, el proyecto establece que deberá presentarse un informe anual de seguimiento ante el Concejo Deliberante. Ese documento permitirá evaluar el funcionamiento del programa, las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos.