Ramallo: nueve estudiantes de escuelas recibieron anteojos tras controles de salud visual

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La entrega se realizó a través de un trabajo conjunto entre el Municipio, el Programa de Salud Escolar Bonaerense y la Fundación Banco Provincia.

Nueve alumnos de primer grado de distintas escuelas del partido de Ramallo recibieron sus respectivos pares de anteojos luego de una serie de controles oftalmológicos realizados en el marco de un programa de salud escolar. La iniciativa permitió detectar dificultades visuales y garantizar el acceso a los lentes necesarios para mejorar su aprendizaje y sus actividades cotidianas.

Controles visuales en escuelas de Ramallo El operativo se desarrolló a partir de un trabajo articulado entre la Municipalidad de Ramallo, el Programa de Salud Escolar Bonaerense y el proyecto Ver para Aprender, impulsado por la Fundación Banco Provincia.

La primera etapa consistió en controles integrales de salud realizados directamente en los establecimientos educativos. Durante esas jornadas, los equipos profesionales evaluaron a estudiantes de primer grado y detectaron posibles dificultades visuales que podían afectar su desempeño escolar y su vida diaria.

Aquellos chicos que presentaron indicadores de posibles problemas en la visión fueron derivados a profesionales del hospital para realizar estudios más específicos y determinar si necesitaban anteojos.

Cómo se realizó la entrega de los nueve pares de anteojos Luego de las primeras evaluaciones, se estableció una nueva instancia de trabajo con el programa Ver para Aprender, de la Fundación Banco Provincia, que permitió profundizar los controles de los estudiantes que habían presentado resultados desfavorables.

A partir de esas nuevas evaluaciones, se determinó cuáles eran los alumnos que efectivamente necesitaban lentes y se concretó la entrega de nueve pares de anteojos a niños y niñas de diferentes establecimientos educativos del distrito.

Desde la organización del operativo también señalaron que algunos estudiantes que inicialmente habían presentado dificultades obtuvieron resultados normales durante la segunda evaluación. Por ese motivo, no necesitaron anteojos.

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La iniciativa busca favorecer la detección temprana de problemas visuales durante los primeros años de escolaridad, una etapa fundamental para el desarrollo de los chicos y su proceso de aprendizaje.

El Programa de Salud Escolar incluye otros controles médicos El Programa de Salud Escolar Bonaerense contempla distintas acciones destinadas a garantizar el cuidado integral de la salud de los estudiantes. Además de las evaluaciones visuales, incluye controles odontológicos, nutricionales, vacunación y revisiones de clínica general.

Estas actividades se complementan con propuestas de promoción de la salud, juegos y charlas orientadas a generar hábitos saludables desde la infancia.

El trabajo conjunto entre las instituciones educativas, los equipos sanitarios y los organismos públicos permite acercar los controles médicos a las escuelas, facilitar el acceso a la atención profesional y detectar posibles dificultades que requieren seguimiento.