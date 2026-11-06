Arrecifes impulsa una campaña para reutilizar pelotas de tenis y mejorar la inclusión en las escuelas

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Región

La Escuela Secundaria Nº 1 promueve la recolección de pelotas usadas para colocarlas en sillas y bancos escolares, reducir los ruidos en las aulas y favorecer a estudiantes con hipersensibilidad auditiva y TEA.

Una iniciativa impulsada por la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 de Arrecifes busca mejorar las condiciones de convivencia y aprendizaje dentro de las aulas a través de una propuesta sencilla y solidaria: recolectar pelotas de tenis usadas para reutilizarlas en las patas de sillas y bancos escolares. La campaña cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Discapacidad municipal y apunta a construir espacios educativos más accesibles e inclusivos.

La propuesta invita a vecinos, instituciones deportivas y a toda la comunidad a colaborar con la entrega de pelotas que ya no se encuentren en condiciones de ser utilizadas para la práctica deportiva, pero que todavía pueden tener una segunda vida y cumplir una función importante en los establecimientos educativos.

Una campaña para reducir los ruidos y mejorar el ambiente en las aulas El objetivo principal de la iniciativa es colocar pelotas de tenis en las patas de sillas y bancos de las escuelas. De esta manera, se busca amortiguar el sonido que producen los muebles cuando se desplazan sobre el piso, una situación cotidiana que puede generar molestias y dificultades para determinados estudiantes.

Aunque se trata de un cambio pequeño en el mobiliario escolar, la propuesta apunta a generar un impacto concreto en la experiencia diaria dentro de las aulas. La reducción de los ruidos permite favorecer ambientes más tranquilos, confortables y adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.

La medida tiene especial importancia para estudiantes con hipersensibilidad auditiva y personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes pueden experimentar dificultades frente a determinados estímulos sonoros. Los ruidos repentinos o constantes, como el arrastre de sillas y bancos, pueden provocar incomodidad, distracción o situaciones de sobrecarga sensorial.

En ese sentido, la reutilización de pelotas de tenis representa una alternativa accesible y de fácil implementación para adaptar los espacios escolares, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de quienes comparten diariamente esos ámbitos.

El acompañamiento municipal y el compromiso con la inclusión educativa La campaña es impulsada por la Escuela de Educación Secundaria Nº 1 y cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Arrecifes, desde donde destacaron la importancia de apoyar iniciativas que contribuyan a mejorar la accesibilidad y promover el respeto por la diversidad.

La propuesta también pone en valor la posibilidad de encontrar nuevas utilidades para elementos que habitualmente son descartados. Las pelotas de tenis que perdieron sus condiciones para el juego pueden convertirse en un recurso útil para las instituciones educativas y ayudar a resolver una problemática que afecta especialmente a determinados integrantes de la comunidad escolar.

Además, la iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de construir entornos educativos que contemplen las distintas necesidades sensoriales de los alumnos. La inclusión no depende únicamente de grandes obras o inversiones, sino también de pequeñas acciones que permiten mejorar las condiciones de participación y bienestar.

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La participación de la comunidad resulta fundamental para reunir la cantidad de pelotas necesarias y extender esta alternativa a los espacios escolares que puedan beneficiarse con su implementación.

Dónde llevar las pelotas de tenis usadas en Arrecifes Desde la organización convocaron a los vecinos que tengan pelotas de tenis viejas o en desuso a sumarse a la campaña y acercarlas a cualquiera de los puntos habilitados para recibir las donaciones.

Los lugares y horarios de recepción son los siguientes:

Escuela de Educación Secundaria Nº 1: las pelotas se reciben en la preceptoría del establecimiento, ubicado en Francia 601, de 18:00 a 22:00.

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Municipalidad de Arrecifes: se pueden entregar en la Dirección de Discapacidad, la Dirección de Deportes o en las canchas de tenis y pádel, de 7:00 a 15:00.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y no requiere que las pelotas estén en condiciones de ser utilizadas nuevamente para jugar. Lo importante es que puedan servir para cumplir con el propósito de amortiguar el contacto de las patas de los muebles con el suelo.

Desde la Dirección de Discapacidad destacaron el valor de esta propuesta y alentaron a los vecinos a participar. Una pelota que ya no se utiliza puede convertirse en una herramienta para mejorar la cotidianeidad de muchos estudiantes.