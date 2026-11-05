Julia Riera dio el golpe ante una Top 100 y avanzó otra vez a semifinales

Deportes

La pergaminense derrotó en tres sets a la mexicana Renata Zarazúa (97° del mundo y segunda preclasificada) en los cuartos de final del WTA 125 de Cali. Por segunda semana seguida está en “semis” y este viernes enfrentará a la española Leyre Romero Gormaz por el pase a la final.

Julia Riera (137° del ranking mundial WTA) dio otro gran paso en la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y se instaló entre las cuatro mejores del torneo WTA 125 de Cali, Colombia. Este jueves, por los cuartos de final, la tenista pergaminense de 24 años derrotó a la mexicana Renata Zarazúa (97° y segunda favorita del certamen) con parciales de 6-4, 1-6 y 6-2, tras dos horas y ocho minutos de juego. Con esta victoria, "La Araña" se metió en semifinales por segunda semana consecutiva luego de haber alcanzado la misma instancia en Curitiba (Brasil).

El desarrollo del partido fue cambiante y puso a prueba la fortaleza mental de "Juli". En el primer set, la pergaminense tuvo un comienzo adverso y quedó rápidamente 0-3 abajo en el marcador. Sin embargo, ajustó sus golpes, logró nivelar las acciones y dio vuelta el trámite con solidez para adjudicarse el capítulo inicial por 6-4.

En el segundo parcial la reacción fue de la tenista mexicana. Zarazúa tomó el control al quebrar en dos oportunidades el servicio de Riera para adelantarse por un contundente 4-0. Con esa ventaja, manejó el ritmo sin sobresaltos y selló el 6-1 que llevó la definición al tercer y definitivo set.

Lejos de sentir el impacto anímico de ese pasaje desfavorable, Riera recuperó la iniciativa desde el arranque del parcial decisivo. Firme desde el fondo de la cancha, quebró el saque de su rival para escaparse 4-1 arriba y administró la diferencia sin fisuras, cerrando el partido con autoridad por 6-2 para firmar la victoria más resonante de su semana en tierras colombianas.

Séptimo festejo ante una Top 100 El triunfo frente a Zarazúa no solo le aseguró el boleto a las “semis” del certamen que reparte 115.000 dólares en premios, sino que también engrosó una valiosa estadística en su carrera profesional. La victoria ante la mexicana representó el séptimo éxito de Riera frente a jugadoras ubicadas dentro del Top 100 del escalafón mundial, y el segundo en lo que va de la temporada 2026 tras haber vencido a la francesa Anna Blinkova en Bogotá.

Seguí leyendo Deportes Julia Riera se tomó revancha ante Grabher y avanzó a los cuartos de final en Cali

En la lista de victorias de la pergaminense frente a tenistas de este lote de privilegio figuran la egipcia Mayar Sherif y la kazaja Yulia Putintseva (ambas en Rabat 2023), la eslovaca Anna Schmiedlova (Billie Jean King Cup 2023), la búlgara Viktoriya Tomova y la rusa Ekaterina Alexandrova (ambas en Brisbane 2024), la mencionada Blinkova (Bogotá 2026) y ahora Zarazúa en Cali.

Por el pase a la final En su camino hacia el partido definitorio en Colombia -donde ya dejó atrás a la local Valentina Mediorreal (931°) en primera ronda, a la austríaca Julia Grabher (112°) en octavos y a Zarazúa (97°)-, Riera volverá a presentarse este viernes.