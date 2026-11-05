> Julia Riera se tomó revancha ante Grabher y avanzó a los cuartos de final en Cali

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Derrotó por 6-2 y 6-4 a la austríaca, quien la había eliminado el pasado sábado en las semifinales de Curitiba. Su próxima rival será la mexicana Renata Zarazúa, segunda favorita.

Julia Riera (137° del ranking mundial WTA) continúa ratificando su positivo presente en el inicio de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Este miércoles, la tenista pergaminense de 24 años consiguió un sólido triunfo para avanzar a los cuartos de final del torneo WTA 125 de Cali, Colombia, certamen que reparte 115.000 dólares en premios. En los octavos de final, “Juli” superó en sets corridos a la austríaca Julia Grabher (112° y sexta preclasificada del torneo) con parciales de 6-2 y 6-4.

El encuentro tenía un condimento especial para “La Araña”, ya que significó una rápida y dulce revancha. Apenas cuatro días antes, el pasado sábado, ambas jugadoras se habían enfrentado en las semifinales del WTA 125 de Curitiba, en Brasil, donde la europea se había quedado con la victoria por un doble 6-3 para frenar la gran semana de Riera. Sin embargo, en tierras colombianas la historia fue diferente. La pergaminense logró neutralizar el tenis de la sexta favorita, revirtió el antecedente inmediato y selló el pase de ronda con autoridad.

Paso firme en tierras colombianas Con este resultado, Riera alcanza la instancia de cuartos de final por segunda semana consecutiva, confirmando que el envión anímico y tenístico logrado en Brasil -donde encadenó tres victorias antes de caer en semifinales- se mantiene intacto en esta segunda escala de la gira por Sudamérica.

En su debut en el cuadro principal de Cali, el martes, la pergaminense ya había dado muestras de su contundencia al superar sin sobresaltos en la primera ronda a la tenista local Valentina Mediorreal (931°) por un categórico 6-1 y 6-1. Aún sin ceder sets en lo que va de la semana en Colombia, Riera sigue sumando confianza.

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Próximo desafío: Renata Zarazúa En busca de un nuevo boleto a las semifinales en el circuito WTA 125, Riera tendrá enfrente un compromiso de alta exigencia. Su rival en los cuartos de final será la mexicana Renata Zarazúa, actual 97° del escalafón mundial y segunda preclasificada del torneo colombiano.