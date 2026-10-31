La gran semana de Julia Riera en Curitiba se frenó en las semifinales

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No pudo acceder a la final del torneo WTA 125 brasileño al perder este sábado frente a la austríaca Julia Grabher, segunda favorita, por 6-3 y 6-3. Pese a la caída, completó un gran certamen encadenando tres triunfos, el último en un partidazo ante Solana Sierra.

Julia Riera (140° del ranking mundial y séptima preclasificada) completó una destacada actuación en el torneo WTA 125 de Curitiba, Brasil, certamen disputado sobre polvo de ladrillo que reparte 115.000 dólares en premios. En la jornada de este sábado, la pergaminense vio frenada su ilusión de alcanzar la final al caer en las semifinales frente a la austríaca Julia Grabher (122° y segunda favorita del certamen) por 6-3 y 6-3, luego de 1 hora y 21 minutos de juego.

El encuentro ante la tenista europea se presentó exigente desde el comienzo. Luego de un arranque parejo, Grabher logró quebrar el servicio de Riera en el quinto game. A partir de esa ventaja, la segunda preclasificada se mostró firme con su saque y administró la diferencia sin sobresaltos para llevarse el parcial inicial por 6-3.

En el segundo set, la austríaca mantuvo su solidez y tomó rápidamente el control del marcador, adelantándose 3-0 con dos quiebres a su favor. Fiel a su espíritu combativo, “La Araña” buscó reaccionar y descontó hasta ponerse 2-3 tras recuperar uno de los servicios cedidos. Sin embargo, Grabher volvió a estirar la brecha para quedar 5-2 arriba. Estando al borde de la derrota, Riera dio una muestra más de su entrega al quebrar el saque de su rival cuando esta servía para partido, achicando el margen a 3-5, aunque en el game siguiente la europea logró sentenciar el definitivo 6-3.

El camino a las semifinales Más allá de la derrota en semifinales, el paso de Riera por tierras brasileñas dejó un saldo altamente positivo en el inicio de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, encadenando tres importantes victorias para meterse entre las cuatro mejores del torneo.

Seguí leyendo Deportes Julia Riera avanzó con solidez a cuartos en Curitiba y enfrentará a Solana Sierra

Su recorrido en el Curitiba Open comenzó el martes con una gran muestra de carácter en la primera ronda, donde revirtió un comienzo adverso para derrotar a la suiza Rebeka Masarova (158°) por 1-6, 6-4 y 6-1. Posteriormente, el jueves, exhibió un tenis de alto vuelo y mucha solvencia en los octavos de final para dejar en el camino en sets corridos a la marroquí Yasmine Kabbaj (255°) con un marcador de 6-2 y 6-4.

El punto más alto de su semana tuvo lugar el viernes en los cuartos de final, protagonizando una épica remontada en el duelo entre las dos mejores raquetas argentinas de la actualidad frente a la marplatense Solana Sierra (101° y tercera preclasificada). Tras ceder el primer parcial por 6-1 y estar 1-4 abajo en el segundo, “Juli” encadenó una ráfaga arrolladora de nueve games consecutivos que le permitió cambiar el rumbo del partido, adjudicarse el segundo set por 6-4 y adelantarse 4-0 en el tercero. Pese a la reacción de Sierra en el cierre, que llegó a igualar las acciones en 5-5, la pergaminense volvió a quebrar de inmediato y selló el triunfo por 1-6, 6-4 y 7-5, inclinando el historial profesional entre ambas a su favor por 4 a 3.