Julia Riera avanzó con solidez a cuartos en Curitiba y enfrentará a Solana Sierra

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Derrotó a la marroquí Yasmine Kabbaj por 6-2 y 6-4 en los octavos de final del WTA 125 brasileño. Este viernes enfrentará a la marplatense en un duelo entre las dos mejores tenistas argentinas en el ranking WTA. También jugará las semifinales de dobles junto a Lourdes Carlé.

La tenista pergaminense Julia Riera (140°) sigue a paso firme en el comienzo de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y este jueves selló su clasificación a los cuartos de final del torneo WTA 125 de Curitiba, en Brasil. Mostrando un juego sólido de principio a fin, “Juli” derrotó en sets corridos a la marroquí Yasmine Kabbaj (255°) y se metió entre las ocho mejores del certamen.

En el encuentro que abrió la programación del día en la cancha central del Curitiba Open, Riera -séptima preclasificada del torneo- se impuso con autoridad por 6-2 y 6-4, luego de 1 hora y 24 minutos de acción. A diferencia de su debut del martes, en el que debió batallar durante más de dos horas para revertir un inicio adverso ante la suiza Rebeka Masarova (1-6, 6-4 y 6-1), en esta oportunidad Riera tomó rápidamente las riendas del partido y supo administrar la ventaja para cerrar el partido sin sobresaltos.

Enfrentará a Solana Sierra En busca de un lugar en las semifinales, Riera tendrá este viernes un desafío frente a su compatriota, la marplatense Solana Sierra (tercera favorita del cuadro), en un cruce que garantiza la presencia de una tenista nacional en la penúltima instancia del torneo brasileño. Sierra viene de obtener su boleto a los cuartos de final el miércoles, tras superar a la local Gabriela Cé (346°) por 7-6 (2), 3-6 y 6-4.

El enfrentamiento en tierras brasileñas tendrá el condimento especial de poner frente a frente a las dos mejores tenistas argentinas del ranking WTA en la actualidad: Sierra se ubica en el puesto 101°, mientras que Riera ocupa la 140ª colocación.

Será el séptimo capítulo de un historial que se encuentra igualado 3 a 3. El antecedente más cercano data de la temporada 2023, cuando la pergaminense se quedó con la victoria en tres sets en la final del torneo W25 Guayaquil 2.

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Además de su destacada semana en singles, “Juli” mantiene intactas sus aspiraciones en el certamen de dobles formando dupla con la deroense Lourdes Carlé. Este viernes tendrán una exigente parada en las semifinales, donde se medirán ante la pareja máxima favorita al título, integrada por las eslovenas Nika Radisic y Dalila Jakupovic.

Berta Bonardi cayó en primera La otra representante pergaminense en el torneo brasileño, Berta Bonardi (638° del ranking WTA), no pudo superar la primera ronda al caer el martes en el último turno de la jornada frente a la tenista local Marjorie Souza (646°) por 6-1 y 7-5. De todas formas, cerró un paso positivo por Curitiba, donde logró superar la fase de clasificación al vencer a la también brasileña Catarina Melleiro Junior (838°) por 6-0 y 6-3.