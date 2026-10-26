> Adrián Morea se destacó en Rojas: invicto y entre los mejores del torneo

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El ajedrecista pergaminense finalizó en el cuarto puesto en el certamen por el 101º Aniversario del Centro Español, que fue ganado por el Gran Maestro y campeón argentino Diego Flores. Además, Eithan Albanese Yñíguez recibió el premio al mejor juvenil.

El ajedrez pergaminense volvió a dejar su huella en el plano regional. Este domingo los ajedrecistas locales Adrián Morea y Eithan Albanese Yñíguez tuvieron una destacada participación en el Torneo 101º Aniversario del Centro Español de Rojas, una exigente competencia que reunió a 27 jugadores provenientes de nueve ciudades y tres provincias, incluyendo a figuras de primer nivel nacional.

La actuación más relevante estuvo a cargo de Adrián Morea, quien se ubicó en el cuarto puesto. Partiendo con un ELO de 1.888 puntos, cosechó 5 unidades a lo largo de las siete rondas disputadas —producto de tres victorias y cuatro tablas—, resultado que le permitió alzarse con el correspondiente premio económico.

El desempeño de Morea adquiere un valor superlativo no solo por la jerarquía de los rivales a los que enfrentó, sino por haber completado el torneo de manera invicta. De hecho, entre los cuatro mejores clasificados del certamen, el pergaminense fue el único en mantener el invicto junto con el campeón del torneo, el Gran Maestro Diego Flores.

Diego Flores impuso su jerarquía El certamen rojense, disputado bajo el sistema suizo a siete rondas con un ritmo de 10 minutos más tres segundos de incremento por jugada, tuvo como gran atractivo la presencia de Diego Flores. El actual campeón argentino absoluto —y reciente representante olímpico del país en las Olimpiadas de Uzbekistán— ratificó sus pergaminos y se adjudicó el primer puesto de forma invicta.

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El podio fue completado por otros dos exponentes de peso en la región: el candidato a Maestro, el juninense Hernán Catelli, y el chacabuquense Claudio Geloso, quienes escoltaron al campeón tras acumular 5,5 puntos cada uno.

Eithan Albanese Yñíguez, el mejor juvenil Por su parte, la jornada para el deporte ciencia de nuestra ciudad se completó con otra grata noticia de la mano de Eithan Albanese Yñíguez. El joven pergaminense redondeó una sólida labor al finalizar en la 15ª colocación de la tabla general con 3,5 puntos, actuación que le valió quedarse con el premio al Mejor Jugador Juvenil del certamen y sumar un nuevo reconocimiento a su prometedora trayectoria.