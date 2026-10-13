Tomás Casquero no se detiene: subcampeón Metropolitano en la categoría Sub 12

Deportes

El ajedrecista pergaminense de 10 años, representando al Club Argentino de Ajedrez, logró el segundo puesto en la exigente categoría Sub 12. Venía de ganar en Junín por el Prix del Centro.

El talento pergaminense Tomás Casquero continúa sumando lauros a su prometedora carrera. Entre el sábado y el lunes, el ajedrecista de 10 años sobresalió en el Campeonato Metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires 2026, donde se coronó subcampeón en la categoría Sub 12.

El certamen, un clásico que reúne a las instituciones más destacadas de CABA, tuvo su sede para esta división en el emblemático Club Argentino de Ajedrez, entidad a la que justamente “Tomi” representa. El torneo tuvo el gran valor agregado de ser clasificatorio a los Campeonatos Argentinos del año próximo.

Un torneo de alto nivel Uno de los aspectos más sobresalientes de la competencia fue la jerarquía de sus participantes. Casquero debió medirse en los tableros ante grandes referentes del ajedrez juvenil nacional, como el subcampeón argentino Sub 12, Fausto Schveide; el campeón argentino Sub 10, Thiago Chocala; y la subcampeona argentina Sub 12, Isabella Yacomini.

En ese exigente contexto, el pergaminense redondeó una gran actuación. Finalizó en el segundo lugar con 5,5 puntos, producto de una sólida performance de cinco victorias, una tabla (empate) y una única derrota frente a Yacomini, quien a la postre se quedó con el título. Las posiciones finales dejaron a Yacomini en el primer puesto con 6 unidades, escoltada por Casquero (5,5) y con Schveide en la tercera ubicación (también con 5,5 puntos, pero relegado por el sistema de desempate).

Seguí leyendo Deportes Tomás Casquero sumó un nuevo primer puesto en el Prix del Centro

Este subcampeonato metropolitano llega para coronar unos días fantásticos para el ajedrecista local. Apenas el domingo anterior, Casquero se había adjudicado el primer puesto en la categoría Sub 15 durante la octava fecha del Prix del Centro de la Provincia disputada en la ciudad de Junín.

Allí, no solo superó a rivales de mayor edad, sino que lo hizo compitiendo por primera vez con un ELO superior a los 1.800 puntos (1.801). Su efectividad en la presente temporada es abrumadora: de las cuatro fechas del Prix en las que participó este año, se coronó campeón en tres (Chacabuco, Bolívar y Junín) y finalizó segundo en la restante (25 de Mayo). Además, el mes pasado ya había dado muestras de su positivo presente al finalizar como el Mejor Sub 12 en el torneo IRT "Ciudad de Pergamino" disputado en el Club Social.