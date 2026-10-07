Tomás Casquero sumó un nuevo primer puesto en el Prix del Centro

Deportes

El ajedrecista de 10 años finalizó primero en Junín en la categoría Sub 15 y estrenó su ELO por encima de los 1.800 puntos. El fin de semana competirá en el Metropolitano en Buenos Aires.

El ajedrecista pergaminense Tomás Casquero sumó un nuevo logró a su destacada temporada al quedarse con el primer puesto de la categoría Sub 15 en la octava fecha del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires. El certamen se disputó el domingo pasado en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal General San Martín de la ciudad de Junín.

“Tomi”, de 10 años, finalizó en el primer puesto entre los 38 participantes en Sub 15 tras lograr una sólida performance de 6 puntos sobre 7 posibles. Relegó al segundo lugar a Pedro Buljubasich (Salto), quien también sumó 6 unidades pero quedó detrás de Casquero por el sistema de desempate, y al juninense Jonas Olivera de Negro, tercero con 5,5. Un dato saliente de esta jornada para el representante local fue el estreno de su ranking, compitiendo por primera vez con un ELO superior a 1.800 puntos (tiene 1.801), reflejo de su evolución sostenida en el tablero.

Tres de cuatro en el Prix del Centro Si bien Casquero es un protagonista histórico de este Prix -fue campeón anual en la categoría Sub 10 en 2024 y en Sub 12 en la temporada 2025-, este año su estrategia deportiva lo llevó a priorizar también otras competencias. De las ocho jornadas que van del calendario (de un total de 10), solo participó en cuatro. Sin embargo, su efectividad es abrumadora: se coronó campeón en tres de ellas (Chacabuco, Bolívar y ahora Junín) y finalizó segundo en 25 de Mayo. A pesar de estos excelentes resultados, la tabla general premia también la asistencia, por lo que “Tomi” se encuentra relegado frente a competidores que han sumado en todas las fechas.

Lo que viene para “Tomi” El triunfo en Junín reafirma el muy buen momento del joven talento local, quien el mes pasado ya había dado muestras de su nivel al consagrarse como el Mejor Sub 12 en el torneo IRT "Ciudad de Pergamino", disputado en la sede del Club Social.