Martina Clerc, título y ascenso a Primera con Rosario Central: “Es mi segunda casa”

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La futbolista pergaminense convirtió un penal clave en la dramática definición ante Platense que le dio a “Las Guerreras” el título de Primera B. En diálogo con LA OPINION Play, repasó lo que vivió en el Gigante de Arroyito. “El penal que me tocó patear era para seguir con vida", expresó.

El equipo femenino de Rosario Central coronó el domingo pasado una gran temporada al consagrarse campeón del torneo de la Primera B de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En el estadio “Gigante de Arroyito”, “Las Guerreras” lograron el anhelado título, el cual le sumaron al ascenso que ya se habían asegurado semanas antes. De esta manera, el conjunto rosarino recuperó su lugar en la máxima categoría del fútbol nacional luego del descenso sufrido en la temporada 2025. Una de las protagonistas de esta conquista fue la pergaminense Martina Clerc, quien ingresó en la etapa complementaria y convirtió un penal decisivo en la vibrante definición.

La serie final ante Platense tuvo todos los condimentos. En el partido de ida disputado en condición de visitante, las dirigidas por Matías Giugno habían dado un paso fundamental al imponerse por 1 a 0. Sin embargo, en el encuentro revancha en Rosario, el "Calamar" replicó el marcador, igualó el resultado global (1 a 1) y estiró la definición hasta los 12 pasos.

En diálogo con el programa “Fuera de Página” de LA OPINION Play y FM 105.1, Clerc detalló las sensaciones vividas en la casa del “Canalla”: "Esperábamos que fuera mucha gente, pero no tanta como la que fue, así que eso habla muy bien de lo que viene haciendo el club y de cómo nos apoya la gente".

La pergaminense de 24 años remarcó que el marco fue imponente, superando incluso la convocatoria del clásico rosarino: "Había mucha gente, más que la vez que casi llenamos en el clásico contra Newell's...que haya mucha gente en el estadio es un plus para nosotras".

Sobre el desarrollo del encuentro, Martina reconoció la dificultad del rival y cómo vivió los minutos previos a saltar al campo de juego: "Sabíamos que ellas iban a venir a buscar el partido, más con el resultado que habíamos conseguido allá en Platense. Fue un partido muy duro, muy largo la verdad". Su ingreso se dio en el tramo final del segundo tiempo, tras vivir el arranque con nerviosismo: "Desde el banco lo sufrí bastante más que nada porque obviamente una quiere estar y quiere aportar lo suyo desde la cancha, pero cuando entré intenté sumar".

El penal que sostuvo la ilusión La tensión máxima llegó en la tanda de penales, donde Rosario Central se impuso por 5 a 4 y Clerc tuvo la enorme responsabilidad de patear el sexto remate de su equipo, ya en la instancia de "mata-mata". "Fui a patear sexta, habían errado dos ellas y dos nosotras", contó. "El que me tocó patear era para poder seguir con vida en la tanda, así que busqué mucha concentración en el momento de ir a patear".

Sobre su certera ejecución, confesó su estrategia a la hora de perfilarse frente al arco: "Siempre soy de patear fuerte por más de elegir un lado, y la arquera se había tirado siempre para el mismo lado y en el anterior para el otro, entonces decidí tirarlo a un costado cruzado para que le cueste más llegar". Finalmente, la arquera Paulina Aprile se vistió de heroína al atajar el séptimo disparo de la visita y sentenciar el campeonato a favor del “Canalla”.

Rosario Central, su segunda casa Martina Clerc llegó a Rosario Central hace seis años, cuando dejó Pergamino para iniciar sus estudios terciarios, esfuerzo que coronó en noviembre de 2024 al finalizar la Licenciatura en Educación Física. "Central me ha dado un montón de cosas, me dio un hogar allá en Rosario, creo que es mi segunda casa", valoró. "Me ha dado muchos buenos momentos más que malos y por eso sigo eligiendo estar en Central".

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A lo largo de esta temporada, la pergaminense demostró una versatilidad en el campo de juego, adaptándose a las necesidades del equipo: "Fui variando entre dos puestos, entre defensora central y mediocampista". "Siempre estoy dispuesta a jugar donde me pongan, intento hacer el trabajo que me pide el DT", aseguró, destacando que se sintió "muy cómoda" tanto en lo grupal como desde el aspecto físico este año.

El respaldo institucional El crecimiento del fútbol femenino es un tema insoslayable, y Martina destacó el fuerte apoyo institucional que Central les brinda a "Las Guerreras". "Somos el único club de la Argentina que tiene predio propio para el femenino, donde tenemos tres canchas a disposición", detalló en referencia a las instalaciones ubicadas en el barrio Cristalería, las cuales cuentan con un gimnasio y vestuarios reacondicionados casi a nuevo.

Además, remarcó que el club invirtió fuertemente desde lo económico a pesar de estar en Primera B. "No es obligatorio que el club nos dé un salario pero lo hace y fue el año que más invirtió el club en el fútbol femenino, más que nada sin tener la obligación", explicó sobre el respaldo contractual que reciben.

Las raíces de su pasión por el fútbol El camino hacia este presente de gloria se forjó en su ciudad natal. La pasión de Martina comenzó desde muy pequeña en Pergamino, impulsada por una familia muy arraigada al deporte, especialmente por el lado materno. "Siempre he jugado con mis primos, con mi hermano de muy chiquita y tengo recuerdos de estar jugando con mi bisabuelo también", recordó con emoción en la entrevista.

Sus primeros pasos formales los dio en el Parque Municipal entrenando con Ricardo Brizuela, para luego pasar por el club Viajantes. Al no existir en aquel entonces una liga femenina formal en la ciudad, forjó su talento y su carácter jugando contra varones. Posteriormente, se sumó a "Las Rompe Redes", un proyecto de escuela de fútbol creado por Manuel González que participaba en torneos relámpagos, para finalmente vestir los colores de Douglas Haig antes de armar los bolsos rumbo a Rosario.

El futuro en la máxima categoría Con el objetivo del ascenso cumplido con creces, ahora el plantel del “Canalla” tendrá un breve descanso para recargar energías. "Nos dieron una semana libre para calmar un poco todo lo que fue el torneo, y después ya arrancamos a entrenar hasta diciembre", detalló sobre la planificación.