Tomás Casquero campeón por equipos en Buenos Aires con puntaje perfecto

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En su debut absoluto en competencias por equipos, ganó las siete partidas que disputó y fue figura del Club Argentino Azul, que se adjudicó el primer puesto. Un gran envión anímico con vistas al XII Sudamericano de la Juventud de diciembre en Santiago de Chile.

El ajedrecista pergaminense Tomás Casquero continúa agigantando su presente deportivo y sumando experiencia. Apenas una semana después de haber sido distinguido por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) en su gala anual, se quedó con el Campeonato Ciudad de Buenos Aires por equipos, certamen que se desarrolló este domingo en las instalaciones del Club Pinocho.

Integrando el equipo Club Argentino Azul -entidad para la cual compite oficialmente-, Casquero (10 años) conformó un sólido terceto junto a Thiago Chocala (también Sub 10) y Lucca Almada (Sub 8). El conjunto redondeó una actuación sobresaliente a lo largo de la jornada y se adjudicó el primer puesto de la tabla general entre 16 equipos participantes, tras cosechar seis victorias y una caída.

En el podio final, el representativo del Club Argentino Azul superó en las posiciones a Torre Blanca Faustino Oro, elenco que finalizó como escolta y fue el único que logró vencer al equipo campeón en el cruce entre sí. Detrás, en el tercer y cuarto lugar, se ubicaron las formaciones de Rics 1 y Rics 2, respectivamente.

Su debut por equipos El título obtenido en el barrio porteño de Villa Urquiza tuvo un sabor doblemente especial para el talento pergaminense: no solo significó su primera incursión en un torneo por equipos, sino que además fue pilar fundamental de la conquista al cerrar su participación de manera invicta y con puntaje ideal, ganando las siete partidas que disputó (7 sobre 7 posibles).

Sus compañeros también estuvieron a la altura de la exigencia para sostener el liderazgo colectivo: Thiago Chocala aportó 6 unidades (producto de 6 triunfos y 1 derrota), mientras que Lucca Almada sumó 5,5 puntos (5 victorias, 1 tablas y 1 caída).

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Por reglamento del certamen, que se disputó bajo un ritmo rápido de 7 minutos más 3 segundos de incremento por jugada, cada formación debía alinear obligatoriamente al menos a un jugador menor de 8 años: las mesas 1 y 2 estuvieron reservadas para la categoría Sub 10 y el tercer tablero correspondió a Sub 8.

Con los tres integrantes jugando de manera simultánea frente a sus respectivos rivales, el torneo se rigió mediante el sistema de Puntos Match: con 3 unidades en disputa por serie (1 punto por victoria y 0,5 por tablas en cada tablero), el equipo que alcanzaba 2 o más puntos se llevaba el duelo -sumando 2 unidades para la tabla general-, mientras que una igualdad en 1,5 repartía 1 punto por lado.

Esta dinámica le planteó a Casquero un desafío táctico y emocional muy diferente al de los torneos individuales habituales, ya que cada jugador debió administrar su propio reloj y posición sin perder de vista el desarrollo de los tableros vecinos, sabiendo que el resultado final dependía del esfuerzo conjunto de los tres.