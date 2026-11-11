Destacada actuación de David Chade en las Olimpiadas Policiales en Mar del Plata
El oficial ayudante representó a Pergamino en el evento que reunió a delegaciones de 12 provincias y a Uruguay. Afrontó las competencias de pedestrismo, triatlón y natación, disciplina en la que se consagró campeón por equipos al ganar la Copa Challenger.
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Con una exigente incursión en tres disciplinas y la conquista de la Copa Challenger por equipos en natación, el oficial ayudante pergaminense David Chade completó una positiva actuación en la 33ª edición de las Olimpiadas Nacionales y 31ª de las Internacionales organizadas por la Federación de Círculos de Oficiales de la Policía de la República Argentina (Fecopra).
El tradicional encuentro deportivo se desarrolló entre el 2 y el 6 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, escenario que albergó a delegaciones de 12 provincias argentinas y de la República Oriental del Uruguay. A lo largo de cinco jornadas de intensa camaradería y exigencia competitiva, los efectivos se midieron en 15 disciplinas: hockey, maratón, triatlón, truco, básquetbol, vóleibol, bochas, tiro, tenis de mesa, ajedrez, newcom, fútbol, tiro con arco, natación y pesca.
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En su primera participación en este evento, Chade afrontó una exigente agenda triple al competir en pedestrismo, natación y triatlón, redondeando una muy buena labor tanto en el plano individual como colectivo.
La mayor alegría llegó en el natatorio: tras ubicarse en el cuarto puesto de su serie individual, el equipo de natación que integró el representante de nuestra ciudad tuvo una actuación destacada y se consagró ganador de la Copa Challenger con Provincia de Buenos Aires, recibiendo además una mención especial por su desempeño general.
En atletismo también dejó su sello al cruzar la meta en el 11º puesto de la clasificación general de maratón frente a especialistas de distintos puntos del país. Por su parte, en el triatlón -disputado bajo la modalidad de postas-, el pergaminense tuvo a su cargo el tramo de ciclismo. Allí conformó equipo junto a Benjamín Poccoli (encargado del segmento inicial de natación) y Juan March (responsable del cierre en pedestrismo), completando con éxito una enriquecedora primera experiencia en el certamen.