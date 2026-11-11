Destacada actuación de David Chade en las Olimpiadas Policiales en Mar del Plata

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El oficial ayudante representó a Pergamino en el evento que reunió a delegaciones de 12 provincias y a Uruguay. Afrontó las competencias de pedestrismo, triatlón y natación, disciplina en la que se consagró campeón por equipos al ganar la Copa Challenger.

Con una exigente incursión en tres disciplinas y la conquista de la Copa Challenger por equipos en natación, el oficial ayudante pergaminense David Chade completó una positiva actuación en la 33ª edición de las Olimpiadas Nacionales y 31ª de las Internacionales organizadas por la Federación de Círculos de Oficiales de la Policía de la República Argentina (Fecopra).

El tradicional encuentro deportivo se desarrolló entre el 2 y el 6 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, escenario que albergó a delegaciones de 12 provincias argentinas y de la República Oriental del Uruguay. A lo largo de cinco jornadas de intensa camaradería y exigencia competitiva, los efectivos se midieron en 15 disciplinas: hockey, maratón, triatlón, truco, básquetbol, vóleibol, bochas, tiro, tenis de mesa, ajedrez, newcom, fútbol, tiro con arco, natación y pesca.

En su primera participación en este evento, Chade afrontó una exigente agenda triple al competir en pedestrismo, natación y triatlón, redondeando una muy buena labor tanto en el plano individual como colectivo.

La mayor alegría llegó en el natatorio: tras ubicarse en el cuarto puesto de su serie individual, el equipo de natación que integró el representante de nuestra ciudad tuvo una actuación destacada y se consagró ganador de la Copa Challenger con Provincia de Buenos Aires, recibiendo además una mención especial por su desempeño general.