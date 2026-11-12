Jóvenes ajedrecistas de Pergamino visitaron el histórico Club Argentino de Ajedrez

Deportes

Alumnos del Taller de la Escuela de Bellas Artes y del Club Gimnasia viajaron a Buenos Aires impulsados por la Subsecretaría de Cultura Municipal y la UPAAC: recorrieron el museo de la histórica entidad, tomaron clases y jugaron un torneo de partidas rápidas.

Una delegación integrada por alumnos del Taller de Ajedrez de la Escuela de Bellas Artes y jóvenes jugadores del Club Gimnasia de Pergamino protagonizó un enriquecedor viaje educativo, cultural y recreativo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde visitó las instalaciones del histórico Club Argentino de Ajedrez. La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Cultura Municipal y la Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil (UPAAC).

En su arribo a una de las entidades más prestigiosas y emblemáticas del juego ciencia a nivel nacional, el contingente local fue recibido por el secretario de la institución anfitriona, Pablo Sanz, quien acompañó al grupo en una recorrida guiada por el Museo de la Gloria Ajedrecística. A lo largo del paseo, los chicos pudieron interiorizarse sobre historias, anécdotas y leyendas del ajedrez argentino y mundial, tomando contacto directo con el valioso patrimonio histórico y cultural que atesora el club porteño.

Clases e intercambio frente al tablero Tras el recorrido histórico, la actividad se trasladó a los salones de estudio y juego. Allí, los representantes pergaminenses compartieron la jornada con los alumnos regulares del Club Argentino y participaron de dos clases magistrales dictadas por profesores de la entidad local. El espacio permitió incorporar nuevos conceptos técnicos, intercambiar experiencias y estrechar vínculos entre jóvenes unidos por la misma pasión deportiva.

Como broche de cierre para una estadía completa, la comitiva de nuestra ciudad se sumó al tradicional torneo sabatino de partidas rápidas, viviendo una valiosa experiencia competitiva en un clima de amistad y camaradería. En la previa del inicio del certamen, el vicepresidente y el secretario de la UPAAC le entregaron una remera institucional a Pablo Sanz en señal de gratitud por la cálida recepción brindada.

Carlos Cabral y Vicente Medina, detrás Eithan Albanese Yñiguez y Facundo Scalbi. Balance y agradecimientos Al trazar un balance de la experiencia, desde la comisión directiva de la UPAAC resaltaron la importancia de este tipo de encuentros para acercar a las nuevas generaciones a las raíces del ajedrez, fomentar el aprendizaje y afianzar lazos con instituciones de reconocida trayectoria, reafirmando el rol educativo, cultural y social de la disciplina.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a las autoridades del Club Argentino de Ajedrez -con una mención especial a la amabilidad y predisposición de su secretario, Pablo Sanz-, a la Subsecretaría de Cultura Municipal por el respaldo que hizo posible concretar el traslado y, fundamentalmente, a los padres y familiares que acompañaron a la delegación y colaboraron en todo momento para el éxito de la jornada.