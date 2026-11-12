Granja San Camilo: 11 años de una historia de compromiso, contención y nuevas oportunidades

Pergamino

El dispositivo abrió sus puertas el 11 de noviembre de 2015, a partir de una iniciativa impulsada por el entonces capellán del Hospital San José, Juan Cabrera, y Dolores Carrera. Desde entonces, construyó un espacio de abordaje integral para personas con consumos problemáticos.

Hay proyectos que nacen de una necesidad, pero encuentran su fuerza en la solidaridad, la fe y el compromiso de una comunidad. La historia de la Granja San Camilo es una de esas experiencias que, con el paso del tiempo, dejaron una huella profunda en Pergamino y la región. Este 11 de noviembre, el dispositivo cumplió 11 años desde su inauguración, once años de acompañamiento a personas con consumos problemáticos y de construcción de oportunidades para quienes necesitan encontrar un nuevo camino.

Detrás de esta obra hubo una idea que comenzó a tomar forma en 2015, a partir del encuentro entre el entonces capellán del Hospital San José, el padre Juan Cabrera, y Dolores Carrera, una joven movilizada por el deseo de ayudar a quienes atravesaban situaciones de vulnerabilidad. Aquella conversación, que tuvo lugar durante un verano pergaminense, fue el comienzo de un proyecto que logró trascender sus primeros impulsores para convertirse en una verdadera construcción colectiva.

Hoy, la Granja San Camilo es mucho más que un espacio de tratamiento. Es una institución que propone recuperar vínculos, reconstruir proyectos personales y acompañar a las personas desde una mirada integral, en la que la salud, la dimensión espiritual y la vida comunitaria ocupan un lugar fundamental.

Compromiso de muchos Los primeros pasos se dieron el 1° de marzo de 2015, cuando se realizó una convocatoria pública con el acompañamiento de LA OPINION. La propuesta despertó el interés de profesionales de la salud, vecinos, fieles, talleristas y personas dispuestas a aportar sus conocimientos y tiempo.

Durante los meses siguientes se organizaron distintos equipos de trabajo vinculados con la salud, la espiritualidad, el deporte, los talleres y la administración económica. Cada área aportó lo necesario para que aquella iniciativa pudiera convertirse en una realidad.

Finalmente, el 11 de noviembre de 2015 se concretó la inauguración oficial de la Granja San Camilo. La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, referentes del Hospital San José y representantes de distintos sectores de la comunidad. Pergamino sumaba así un dispositivo destinado a dar respuesta a una problemática social y sanitaria que requería espacios de atención, escucha y acompañamiento.

En sus primeros meses, la institución funcionó como Centro de Día, debido a las limitaciones de recursos humanos y económicos. Sin embargo, el proyecto siguió avanzando y, en enero de 2016, comenzaron a llegar los primeros jóvenes para participar de las actividades y propuestas terapéuticas.

La experiencia y las necesidades de quienes se acercaban hicieron evidente la importancia de contar con un espacio convivencial. De esa manera, la Granja fue adquiriendo las características que conserva hasta hoy: un lugar de residencia, tratamiento y acompañamiento cotidiano.

La Granja San Camilo tuvo su inauguración oficial el 11 de noviembre de 2015. Un abordaje integral Desde sus comienzos, San Camilo comprendió que las problemáticas de consumo requieren una intervención que contemple a la persona en todas sus dimensiones. La salud física y mental, junto con la dimensión espiritual, constituyen los pilares de una propuesta que encuentra inspiración en San Camilo de Lelis, patrono de los enfermos y figura que dio nombre a la institución.

Una pregunta resume la filosofía que atraviesa el proyecto: “¿Qué haría San Camilo si viviera hoy?”. La respuesta se expresa en la manera de acompañar a quienes sufren las consecuencias del consumo problemático: con cercanía, ternura, escucha y una disposición permanente a reconocer la dignidad de cada persona.

En ese camino, los talleres adquirieron un protagonismo especial.

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El acompañamiento de todos los días Una parte esencial de la vida cotidiana de la Granja está en manos de sus operadores. Son quienes permanecen cerca de los residentes, acompañan las distintas instancias del tratamiento y construyen, desde las pequeñas acciones diarias, vínculos de confianza.

Entre ellos hay personas que anteriormente transitaron por la institución y que, después de completar sus propios procesos, decidieron regresar para acompañar a otros. Convertidos en referentes y hermanos mayores, ponen su experiencia al servicio de quienes comienzan un camino de recuperación.

Esa posibilidad de devolver lo recibido representa uno de los rasgos más significativos de la identidad de San Camilo: una cadena de solidaridad en la que quienes encontraron una oportunidad también pueden convertirse en acompañantes de nuevas historias.

El funcionamiento del dispositivo se apoya, además, en una extensa red de colaboración. A lo largo de estos once años se establecieron convenios con organismos como la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Municipio de Pergamino. También resultó fundamental el aporte de empresas, instituciones y vecinos.

La fe en Dios es uno de los valores primordiales en la Granja. — GRANJA SAN CAMILO Crecimiento y nuevos espacios de contención El recorrido de la Granja San Camilo estuvo marcado por la incorporación de iniciativas que ampliaron su tarea y permitieron responder a distintas necesidades de la comunidad.

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En 2016, la institución recibió el reconocimiento de SEDRONAR por su aporte al tratamiento y acompañamiento de personas con consumos problemáticos. El 6 de enero de 2017 se inauguró la Capilla San Camilo, un espacio destinado a la oración y al encuentro que expresa la dimensión religiosa que acompaña la propuesta desde sus orígenes.

En 2018, la Granja fue designada sede del Plan Fines, posibilitando que los jóvenes pudieran continuar o finalizar sus estudios. Un año después, en 2019, se puso en marcha el Parador Madre Teresa de Calcuta, destinado a brindar asistencia a personas en situación de calle.

Otro paso importante llegó en 2023, cuando, en el marco del octavo aniversario, se inauguró la Casa de Medio Camino. La iniciativa fue pensada para acompañar a quienes finalizan su tratamiento y necesitan transitar progresivamente hacia una vida autónoma, con nuevas responsabilidades y herramientas para desenvolverse en la comunidad.

También la pandemia puso a prueba el compromiso institucional. En un contexto de enormes dificultades, la Granja decidió mantener sus puertas abiertas y continuar acompañando a quienes residían allí, reafirmando su condición de hogar y espacio de contención.