Tres nuevas películas llegan este viernes a Cinema Pergamino

Pergamino

Wildwood: El Bosque Salvaje, Ebenezer, los fantasmas de Navidad y El gato con sombrero llegan a las salas del Complejo LA OPINION Plaza.

Este viernes, Cinema Pergamino incorpora tres nuevas películas a su programación, con opciones pensadas para disfrutar en familia y para los amantes de la aventura y la fantasía. Los estrenos serán Wildwood: El Bosque Salvaje, Ebenezer, los fantasmas de Navidad y El gato con sombrero, que se suman a la cartelera de las salas del Complejo LA OPINION Plaza.

Wildwood: El Bosque Salvaje Wildwood: El Bosque Salvaje: Una aventura fantástica que invita a descubrir un mundo lleno de misterios y criaturas sorprendentes. — prensa Basada en el libro homónimo de Colin Meloy. Prue McKeel, una adolescente que emprende una desesperada misión de rescate después de que su hermano menor es secuestrado por una bandada de cuervos. Acompañada por su compañero de clase, Curtis; Prue atraviesa un mundo habitado por animales parlantes, bandidos y figuras poderosas impulsadas por el dolor y la ambición.

A medida que ambos son arrastrados a un conflicto que amenaza el equilibrio del propio bosque, Prue deberá descubrir una fortaleza y una fé que jamás supo que poseía. Para salvar a su hermano y proteger el frágil futuro de Wildwood, ella tendrá

Dirección: Travis Knight. Voces originales: Tom Waits, Jacob Tremblay, . Awkwafina, Angela Bassett, Mahershala Ali, Carey Mulligan. Género: fantasía, aventuras, animación. Origen: Estados Unidos. Duración: 130 minutos. Supervición parental sugerida.

Ebenezer: los fantasmas de Navidad Se trata de una reimaginación oscura del clásico literario Un cuento de Navidad de Charles Dickens, dirigida por Ti West y protagonizada por Johnny Depp.

En el Londres victoriano, Ebenezer Scrooge es un anciano tacaño, solitario y amargado que desprecia la Navidad y la felicidad ajena. En Nochebuena, recibe la aterradora visita del fantasma de su difunto socio, Jacob Marley, quien le advierte sobre su destino. A lo largo de la noche, Scrooge es guiado en un viaje sobrenatural por tres espíritus —el Fantasma de las Navidades Pasadas, el Fantasma de las Navidades Presentes y el Fantasma del Futuro— que lo obligan a confrontar sus errores, su avaricia y las consecuencias de sus actos. Atrapado entre callejones oscuros y mansiones, Scrooge lucha por cambiar su destino y conseguir una última oportunidad de redención.

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Dirección: Ti West. Actores principales: Sam Claflin, Rupert Grint, Daisy Ridley, Ian McKellen, Andrea Riseborough, Johnny Depp. Género: fantasía, drama, comedia. Origen: Estados Unidos. Duración: 116 Minutos. Supervición parental sugerida.

El gato con sombrero El gato con sombrero: El travieso personaje llega a la pantalla grande con una aventura llena de humor y diversión. — PRENSA Haciendo lo que mejor sabe hacer, el Gato difunde alegría a los niños de una manera divertida, icónica y singularmente irreverente, llevándolos a ellos y a la audiencia en un viaje fantástico por un mundo que nunca han visto antes.

Aquí, nuestro héroe enfrenta su tarea más difícil hasta ahora para el I.I.I.I. (Instituto para la Institución de Imaginación e Inspiración, LLC): animar a Gabby y Sebastian, una pareja de hermanos que están luchando con su mudanza a un nuevo pueblo. Conocido por llevar las cosas demasiado lejos, esta podría ser la última oportunidad de este agente del caos para demostrar su valía... ¡o perder su sombrero mágico!