Tomás Casquero, el mejor Sub 1800 en un Abierto IRT en Buenos Aires

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El ajedrecista pergaminense de 9 años finalizó décimo tras lograr cuatro triunfos sobre seis partidas. Sumó 73 puntos de ELO que le permitirán superar la barrera de los 1700.

El crecimiento de Tomás Casquero no se detiene. El ajedrecista pergaminense de 9 años volvió a demostrar que está preparado para competir de igual a igual con jugadores de mayor experiencia al protagonizar una sobresaliente actuación en el Abierto IRT Gráfica Yael, disputado el fin de semana pasado en el Círculo de Ajedrez Torre Blanca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En un certamen en el que todos compiten en una misma clasificación sin distinción de edad, "Tomi" partió desde el puesto 28 del ranking inicial de acuerdo con su ELO de 1.680 puntos y finalizó en una notable décima posición con 4 unidades, superando ampliamente las expectativas.

Más allá del resultado final, el mayor logro del pergaminense fue quedarse con el premio al mejor jugador Sub 1800 de ELO, una distinción que incluso alcanzó por encima de todos los participantes con menos de 1.900 puntos de ELO, reflejando el enorme rendimiento que sostuvo durante todo el torneo.

Un torneo que confirma su evolución En las seis rondas disputadas, Casquero consiguió cuatro victorias y sufrió dos derrotas. Tres de esos triunfos llegaron frente a rivales con un ELO superior al suyo, un dato que explica la extraordinaria ganancia de 73 puntos de ranking internacional.

Gracias a esta actuación, dejará atrás una meta que venía persiguiendo: superar la barrera de los 1.700 puntos de ELO. Con la actualización del ranking ascenderá hasta los 1.753 puntos, consolidando sus progresos en el juego ciencia.

Pero el balance va mucho más allá de los números. Competir en este tipo de abiertos representa un desafío especial, ya que pueden enfrentarse desde aficionados hasta algunos de los mejores jugadores del país. El objetivo para un ajedrecista en formación no suele ser pelear por el título, sino medir su nivel, ganar experiencia y comprobar cuánto puede crecer frente a rivales de mayor jerarquía.

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En ese sentido, el torneo dejó una enseñanza tan valiosa como los puntos obtenidos: Casquero comprobó que está en condiciones de vencer a jugadores mucho más experimentados y con un ELO considerablemente superior al suyo, un aspecto que fortalece su confianza para los próximos desafíos.

Un presente extraordinario La brillante actuación en Buenos Aires llegó apenas una semana después de otro destacado desempeño. El domingo anterior, Casquero había finalizado segundo en la quinta fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, disputada en 25 de Mayo, resultado que le permitió mantenerse como líder del campeonato en la categoría Sub 15.

Ese rendimiento se suma a una temporada 2026 de alto nivel. En el circuito provincial ya había conquistado las etapas de Chacabuco y Bolívar, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del certamen pese a competir habitualmente frente a rivales varios años mayores.