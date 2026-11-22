A Douglas se lo empataron sobre el final y está obligado a ganar en Bahía Blanca

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El “Rojinegro” igualó 2 a 2 en el “Miguel Morales” en la ida de las semis de la Reválida del Federal A. Estuvo dos veces arriba en el marcador con goles de Pereira y Castellano, pero Guille empató en ambas ocasiones para la visita, el segundo tras un error defensivo en tiempo adicionado.

El desahogo que había hecho estallar al estadio “Miguel Morales” se transformó en lamento en cuestión de minutos. En la tarde de este domingo, Douglas Haig empató 2 a 2 frente a Olimpo de Bahía Blanca en el encuentro de ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A. En un trámite duro y cambiante, el conjunto dirigido por Hernán Medina hizo el gasto y estuvo dos veces en ventaja, pero pagó muy caro sus propias distracciones ante la jerarquía individual de Braian Guille y dejó escapar una victoria clave en casa.

Con este resultado y debido a la ventaja deportiva con la que cuenta el elenco bahiense, el “Fogonero” viajará el próximo fin de semana al sur bonaerense con una única misión: ganar en los 90 minutos para meterse en la final por el ascenso a la Primera Nacional.

Primer tiempo con sello rojinegro Con el envión anímico de la heroica clasificación en Chivilcoy y la premisa de aprovechar el desgaste físico de un rival que había jugado el martes por la noche ante Kimberley, Douglas salió decidido a imponer condiciones desde el pitazo inicial del chaqueño Guillermo González. Con los ingresos de Boris Magnago y Robertino Seratto -más los reacomodamientos de Mariano Mauri a la zaga central por el suspendido Nicolás Canela y de Luciano Cuello al lateral izquierdo-, el local avisó apenas comenzado el juego con un potente remate de Lautaro Ojeda que exigió una buena respuesta del arquero Cristian Geist.

Si bien con el correr de los minutos Olimpo logró emparejar la tenencia en la mitad de la cancha, el equipo pergaminense siempre se mostró más profundo y punzante en los metros finales. Esa búsqueda tuvo su premio a la media hora de juego: Magnago se proyectó con decisión y se metió en el área, Luciano Lapetina fue al cruce y, a instancias del juez de línea, el árbitro sancionó penal por una mano del defensor visitante. A los 33 minutos, Guillermo Pereira se hizo cargo de la ejecución y definió con categoría contra el palo izquierdo de Geist -que eligió el otro costado- para estampar el 1 a 0.

Lejos de conformarse, el gol le dio mayor aplomo al “Rojinegro”, que terminó de justificar la diferencia antes del descanso y hasta contó con dos situaciones claras en los pies del propio Pereira y de Ojeda para irse al vestuario con una ventaja más holgada.

El festejo del gol de penal de Guillermo Pereira, que puso en ventaja al "Rojinegro" en la primera etapa. — LA OPINION Del desahogo al baldazo de agua fría El complemento alteró los planes locales demasiado pronto. Olimpo apostó al desequilibrio de su figura, Braian Guille, quien en la primera aproximación de peligro para el “Aurinegro”, de tiro libre, clavó el 1 a 1 a los 13 minutos del complemento) y cambió por completo el escenario psicológico del partido.

A partir de la igualdad, a Douglas todo se le hizo cuesta arriba. Perdió claridad en los caminos hacia el área rival, aunque nunca resignó la iniciativa. Para refrescar el ataque en los últimos 20 minutos, Medina movió el banco y mandó a la cancha a Joaquín Castellano, Marcos Giménez, Martín Caballo y Simón Fiorito con el objetivo de acorralar a los conducidos por Carlos Mungo.

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El empuje tuvo su recompensa a los 39 minutos. Tras un tiro de esquina que cayó en el corazón del área bahiense, la defensa visitante no logró despejar y, luego de una serie de rebotes, apareció nuevamente Joaquín Castellano -quien venía de marcar el gol de la clasificación ante Gimnasia en Chivilcoy- para sacar un remate certero y decretar el 2 a 1. Fue locura y desahogo en las tribunas del “Miguel Morales”.

Sin embargo, cuando parecía que el triunfo quedaba abrochado en Pergamino para trasladar toda la presión a Bahía Blanca, llegó el golpe inesperado. En el minuto 91, Mariano Mauri intentó salir jugando desde el fondo, cometió una imprecisión en la entrega y la pelota le quedó servida a quien no perdona: otra vez Braian Guille facturó el error ajeno y selló el 2 a 2 definitivo.

La mira puesta en el “Carminatti” El sabor agridulce del final no borra que la serie sigue completamente abierta. En el balance general de los 90 minutos, Douglas Haig demostró estar a la altura y ser superior en varios pasajes del partido.

Dentro de siete días en el estadio “Roberto Carminatti”, al “Fogonero” solo le servirá el triunfo para sortear la ventaja deportiva de Olimpo y alcanzar la definición por el ascenso. Argumentos futbolísticos, carácter en la adversidad -como ya lo probó en Chivilcoy- y el recuerdo cercano de aquel triunfo por 1 a 0 conseguido en suelo bahiense en la Reválida 2025 alimentan la fe de un plantel que irá al sur provincial dispuesto a dar el golpe.