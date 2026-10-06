Ajedrez, pizzas y camaradería en el 3° Torneo de Partidas Rápidas de la UPAAC

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Deportes

El certamen reunió a 29 jugadores y coronó a Gerardo Roldán tras un destacado gesto de los miembros de la Comisión Directiva. La institución estrenó tableros y se prepara para celebrar su tercer aniversario el próximo fin de semana con la visita del Maestro Damián Rappa.

El sábado pasado se llevó a cabo una nueva edición del tradicional “Torneo de Partidas Rápidas y Pizzas”, organizado por la Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil (UPAAC). La competencia, que congregó a 29 ajedrecistas, volvió a destacarse por combinar el rigor del tablero con un marcado espíritu de camaradería.

El certamen se desarrolló bajo el sistema suizo a seis rondas. Fiel a la costumbre que le da nombre a este encuentro, una vez finalizada la cuarta ronda se realizó un intervalo para compartir pizzas entre jugadores, familiares y allegados, consolidando el espacio social que es el sello distintivo de esta propuesta.

En el plano estrictamente deportivo, el máximo puntaje de la tabla general fue alcanzado por Horacio Harper (6 puntos), seguido por Eduardo Serafini y Lauriano Zilli (ambos con 5). Sin embargo, al momento de la premiación se produjo una situación especial: los jugadores que integran la Comisión Directiva de la UPAAC decidieron ceder sus premios para permitir que otros participantes accedieran a los galardones principales. De esta manera, el podio oficial quedó conformado de la siguiente manera: 1° Gerardo Roldán, 2° Vicente Medina y 3° Julián Broemser.

Categorías y nuevo equipamiento Al finalizar la competencia, la organización también entregó reconocimientos a las actuaciones destacadas en las distintas categorías formativas y divisionales:

Mejor Dama: Ámbar Rufino.

Mejor Juvenil: Carlos Cabral.

Mejor Cadete: Benjamín Rodríguez.

Mejor Infantil: Thiago Ubalton.

Mejores Peques: Evan Ferreyra y Derek Roldán.

Mejor Debutante: Miqueas Ferreyra.

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Mejores Senior: Francisco Bono y Carlos Emparan.

Una de las notas destacadas de esta edición fue el estreno de 18 nuevos juegos de ajedrez, que fueron utilizados durante las partidas y pasarán a formar parte del equipamiento permanente de la asociación para el desarrollo de sus clases y torneos.

Desde la UPAAC hicieron extensivo el agradecimiento a la Subsecretaría de Deportes de Pergamino por la cesión del lugar de juego, pilar fundamental para llevar adelante la jornada. Asimismo, destacaron el acompañamiento de todas las familias y colaboradores que contribuyeron a generar el clásico clima de fraternidad ajedrecística.

Festejos por el tercer aniversario El torneo del sábado funcionó como antesala de las celebraciones por el tercer aniversario de la UPAAC, que tendrán su punto culmine el próximo fin de semana con la visita especial del Maestro Damián Rappa.

La institución invita a toda la comunidad ajedrecística local a sumarse a las actividades programadas para celebrar estos tres años de trabajo ininterrumpido:

Sábado 10 de octubre (16:30 hs.): Clase abierta y gratuita sobre finales de partida, que se dictará en la Escuela Municipal de Bellas Artes.

Domingo 11 de octubre (12:00 hs.): Clase Magistral a cargo del Maestro invitado, en el SUM del Parque Municipal.