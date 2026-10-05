Helena Arbeleche representará a Fannba en el Campeonato Paulista de Brasil

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La nadadora pergaminense de 14 años fue convocada para competir en San Pablo del 6 al 8 de noviembre, en lo que será su tercera experiencia internacional. Viene de lograr tres primeros puestos en Campana y afrontará una exigente agenda de torneos hasta el cierre del año.

La destacada nadadora pergaminense Helena Arbeleche, de 14 años de edad y representante del equipo SER Natación, continúa sumando hitos a su prometedora carrera deportiva. En los últimos días, recibió la noticia de que fue seleccionada para representar a la Federación de Aficionados de Natación del Norte de la Provincia de Buenos Aires (Fannba) en el Campeonato Paulista Infantil de Verano. Este certamen internacional tendrá lugar en Santo André, San Pablo, Brasil, y se desarrollará desde el 6 hasta el 8 de noviembre próximo.

El torneo en territorio brasileño está reservado específicamente para competidores nacidos en los años 2012 (categoría Cadetes 1) y 2013 (Menores 2). La delegación conformada por la selección de Fannba estará integrada por cuatro nadadoras, y Arbeleche es la única exponente de la categoría Cadetes 1. La lista de seleccionadas se completa con Guadalupe Altamirano, Valentina Boari y Alma Ortega. Para la pergaminense, este viaje marcará su tercera experiencia competitiva fuera del país, consolidando un roce internacional que comenzó con su participación en la Copa España celebrada en Santiago de Chile en 2025 y continuó con su sobresaliente desempeño en el Speedo Sectionals de Ocala, Florida, en Estados Unidos, a mediados de este año.

Tres victorias en Campana La citación para este desafío en Brasil llegó respaldada por una sobresaliente actuación en la Jornada 2 del Campeonato de la Provincia de Buenos Aires (Clausura) de Fannba. Durante esta reciente competencia oficial, en la que su equipo fue local en las instalaciones del Campana Boat Club, la pergaminense participó de tres pruebas individuales y logró adjudicarse el primer puesto en todas ellas. Demostrando su versatilidad, se impuso en los 50 metros pecho con un registro de 34s. 45/100. Además, dominó la prueba de los 400 metros libres al detener el cronómetro en 4m. 25s. 86/100, y completó su actuación conquistando los 100 metros mariposa en 1m. 10s. 24/100.

Helena Arbeleche en el primer lugar del podio durante el reciente torneo de Fannba realizado en Campana. Cierre de año con agenda completa Tras estos excelentes resultados, Helena Arbeleche se prepara para afrontar un último trimestre del año sumamente intenso, con un calendario que la mantendrá compitiendo al más alto nivel y alternando pruebas de su propia categoría con enormes desafíos frente a competidoras mayores. Su agenda más inmediata marca que este mismo sábado 9 de octubre se presentará en una nueva fecha del calendario oficial de Fannba.

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Posteriormente, del 15 al 17 de octubre, afrontará el Torneo 57° Aniversario de la Federación de Natación de Buenos Aires (Feneba), una competencia donde medirá fuerzas con nadadoras de mayor edad. La acción de este mes se completará con su participación en la Copa Sierras, a la que viajará junto a toda la delegación de su equipo, SER Natación.