Undécimo título del año: Vitto Benvenutto campeón en el FIP Promises de Paderborn

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El jugador de pádel pergaminense de 12 años brilló en Alemania junto al estadounidense Santiago Constantini: se coronó en la categoría Under 14 sin ceder sets y alcanzó la final en Under 16. Permanecerá en Düsseldorf para entrenar y alentar a Juani de Pascual en el Premier Pádel P2.

El nombre de Vitto Benvenutto sigue escribiendo páginas doradas en el pádel juvenil a nivel mundial. Tras el doblete conseguido el fin de semana anterior en Ecuador, el pergaminense de 12 años volvió a ser protagonista, esta vez en Alemania. En el torneo FIP Promises disputado en Paderborn se consagró campeón en la categoría Under 14 y logró el subcampeonato en Under 16, alcanzando así su undécimo título FIP (Federación Internacional de Pádel) en lo que va del año.

Vitto volvió a formar dupla con el estadounidense Santiago Constantini, con quien ya se había coronado meses atrás en San Francisco (Estados Unidos). La química entre ambos quedó demostrada en la cancha, especialmente en la divisional Under 14, donde se quedaron con el trofeo tras barrer a todos sus rivales sin perder un solo set en todo el certamen.

El camino al título comenzó el viernes con un doble triunfo: primero vencieron a los germanos Strackx-Buse y, por la noche, superaron a la dupla conformada por el belga Gielen y el alemán Komander. El sábado, en las semifinales, exhibieron un nivel superlativo para derrotar a T. Ostermeyer y M. Vogel por un contundente 6-0 y 6-1. La tendencia se mantuvo en la gran final del domingo, donde no les pesó enfrentar a los máximos favoritos locales, los alemanes Lennart Plaumann y Mats Wichmann, a quienes superaron por un categórico doble 6-1.

Finalistas en Under 16 Donde Benvenutto y Constantini también dieron batalla fue en la categoría Under 16, compitiendo nuevamente dando ventajas de edad. En su camino hacia el partido definitorio, superaron en sets corridos a los binomios germanos integrados por Budrys-Muenzel y Baiker-Bierhoff. En la final la pelearon, pero terminaron cayendo por 6-2 y 6-4 ante los primeros preclasificados, los alemanes L. Schröhl y L. Bengsch, quienes son los número 1 de Alemania y residen y entrenan en España.

Un 2026 con múltiples logros Este nuevo éxito en Europa no es un hecho aislado, sino la confirmación de una temporada arrolladora. Apenas un fin de semana antes de viajar a Alemania, Vitto venía de lograr un histórico "doblete" en el FIP Promises Manabí de Ecuador junto al salteño Federico Salas, donde se coronó campeón tanto en U14 como en U16, superando a los número 1 de ese país.

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Los números de Benvenutto en este 2026 asombran: ya acumula 11 títulos internacionales. Su palmarés incluye victorias en Viña del Mar, Chicago, Antofagasta, Houston, Puerto Varas, Miami, los dobletes en San Francisco y Ecuador, y ahora la conquista en Paderborn.

Además, es el primer jugador de 12 años en ganar un torneo FIP Promises en la categoría Under 16 (lo hizo dos veces). En cuanto a los rankings, Vitto tiene asegurado finalizar el año como el número 1 de América en Under 14 y se encamina a lograr un hito sin precedentes: clasificar al Master FIP también en la categoría Under 16, compitiendo con cuatro años de desventaja.

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Entrenamientos y P2 en Düsseldorf El calendario de Vitto no da respiro, pero le permitirá vivir una semana muy especial y de mucho aprendizaje. Permanecerá estos días en Alemania, más precisamente en la ciudad de Düsseldorf, ya que, tras su gran actuación, fue invitado por rivales alemanes para entrenar allí, sumando un roce internacional invaluable para su desarrollo.