Doble subcampeonato para el pádel de Pergamino en la FIP Junior América Cup

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En Cancún, Vitto Benvenutto alcanzó su 18ª final internacional al quedarse con el segundo puesto del Open Sub 14 junto al salteño Máximo Maza. Ángel Solano y Amaro Rodríguez tuvieron una sobresaliente actuación al llegar a la final en la categoría Sub 12.

El pádel juvenil de Pergamino volvió a dejar su huella en el plano continental. Del martes al sábado pasado se disputó en las canchas del Arena Journey Pádel de Cancún, México, la FIP Junior América Pádel Cup, una cita que reunió a las mayores promesas del continente y que tuvo una destacada presencia local. Allí, Vitto Benvenutto ratificó su gran 2026 al consagrarse subcampeón en el Open de la categoría Sub 14 junto al salteño radicado en Mendoza, Máximo Maza, sumando un nuevo hito a su brillante temporada.

En esta oportunidad, el pergaminense de 12 años conformó dupla con un compañero de su misma edad, por lo que afrontaron el cuadro principal dando ventaja de edad frente a sus rivales. El binomio argentino exhibió un nivel arrollador en las instancias previas a la definición, avanzando hasta el partido decisivo sin ceder sets y con marcadores contundentes.

El recorrido en el Open -modalidad reservada para parejas fijas sin posibilidad de rotar jugadores- comenzó en los octavos de final con una categórica victoria por doble 6-0 ante los uruguayos Bustamante y Cohelo. En cuartos de final mantuvieron la solidez para superar a la dupla brasileña integrada por Cheiwskosky y Casenotte Weissman por 6-3 y 6-0, mientras que en semifinales volvieron a mostrar su mejor versión para barrer a los ecuatorianos Zambrano y Gortaire Holguín con otro contundente 6-0 y 6-0. En la final, disputada ante los locales Bernardo y Emiliano Batarse, protagonizaron un duelo sumamente parejo y luchado que terminó quedando en manos de los mexicanos por un ajustado 7-6 y 6-4.

El sueño del Mundial 2027 Con esta actuación en suelo mexicano, Benvenutto alcanzó la impresionante cifra de 18 finales internacionales disputadas en su corta carrera, con un saldo altamente positivo de 15 títulos y apenas 3 subcampeonatos.

Su vitrina internacional incluye conquistas en Buenos Aires (en dos ocasiones), Valencia, Perugia, Viña del Mar, Antofagasta, Chicago, Houston, Puerto Varas, Miami, dobletes en San Francisco y Manta, y el reciente trofeo obtenido en Alemania (Paderborn/Düsseldorf). Sus únicas tres caídas en instancias decisivas se registraron en Villarrica, en Alemania -compitiendo en Sub 16- y esta última en Cancún.

Más allá del resultado en tierras mexicanas, la experiencia junto a Máximo Maza dejó sensaciones inmejorables de cara al futuro. Ambos jugadores tienen proyectado conformar pareja pensando en el Mundial 2027. Para concretar ese objetivo y ser seleccionables, deberán disputar el año próximo entre dos y tres torneos selectivos en el país, tal como lo exige el reglamento de la Asociación de Pádel Argentino (APA).

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Ángel Solano y Amaro Rodríguez La alegría para el deporte pergaminense en Cancún fue por partida doble gracias a la gran incursión de otros dos pequeños talentos locales. En el marco del torneo Open, que incluyó a la categoría Sub 12 para los más chicos, Ángel Solano y Amaro Rodríguez sumaron experiencia internacional y terminaron redondeando una semana inolvidable al llegar hasta la final.

La joven dupla de nuestra ciudad demostró carácter y un gran juego a lo largo del cuadro, destacándose su triunfo en semifinales frente a la pareja número 2 de Chile para asegurarse un lugar en el partido definitorio. En el duelo por el título se midieron ante un representativo de Brasil, cayendo en la final pero cerrando una participación sobresaliente con el subcampeonato en el bolsillo.

Dominio argentino por equipos El certamen en el Arena Journey Pádel tuvo la competencia Panamericana por equipos nacionales para las divisionales Sub 14, Sub 16 y Sub 18, tanto en la rama masculina como femenina, donde Argentina gritó campeón por duplicado.

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En damas, el seleccionado albiceleste se quedó con el título con autoridad tras imponerse en la serie final por 3 a 0. En varones, en cambio, la consagración llegó luego de una definición apasionante y muy peleada frente a Paraguay que se resolvió por 2 a 1: Argentina se adelantó con el triunfo en Sub 14, el conjunto guaraní igualó la serie al ganar el punto de Sub 16 y todo quedó en manos de la categoría Sub 18. Allí, Contreras y Graupera lograron una remontada épica ante Petit y Serna tras levantar varios set points en contra para desatar el festejo nacional.