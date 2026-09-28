Vitto Benvenutto sigue rompiendo marcas: nuevo doblete en Ecuador

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Conquistó los títulos U14 y U16 en el torneo FIP Promises Manabí, junto al salteño Federico Salas. Aseguró su lugar en el Master FIP como número 1 del continente en U14 y se encamina a clasificar también en U16, un hecho sin precedentes para un jugador de 12 años.

El nombre de Vitto Benvenutto sigue escribiendo páginas doradas en el pádel juvenil internacional. Este fin de semana, el pergaminense de 12 años volvió a ser protagonista al consagrarse campeón por partida doble (en U14 y U16) en el torneo FIP Promises Manabí, desarrollado entre el jueves 24 y el domingo 27 en el club Padelmar de Manta, Ecuador.

Haciendo dupla con el salteño Federico Salas, Benvenutto revalidó sus credenciales y demostró, una vez más, que su nivel de juego trasciende las barreras de la edad. Este nuevo "doblete" ecuatoriano emula la gesta que había logrado el mes pasado en San Francisco, Estados Unidos, consolidando un 2026 de ensueño.

Campeones sin atenuantes en U14 En la categoría Under 14, Benvenutto y Salas partían como la pareja preclasificada número 1 y máximos favoritos al título. No defraudaron. En la final, superaron con total autoridad a la dupla ecuatoriana Dapelo-Tufiño por 6-2 y 6-0. Cabe destacar que sus rivales en el partido definitorio son los actuales número 1 de Ecuador y estarán presentes en el próximo Panamericano de Cancún en noviembre. Sin embargo, la superioridad de la dupla argentina fue inobjetable, cumpliendo con las expectativas previas.

Donde el pergaminense y el salteño dieron la nota y rompieron todos los pronósticos fue en la categoría Under 16. Compitiendo contra jugadores hasta cuatro años mayores, Benvenutto y Salas exhibieron un nivel superlativo. En semifinales, dejaron en el camino a los locales Aulestia-Benincasa con un contundente doble 6-0.

En la gran final de U16, se enfrentaron a la pareja número 1 de Ecuador en la categoría, Alejandro Buehs y Walter Solórzano, quienes también representarán a su país en el Panamericano de Cancún. Contra toda previsión local, Benvenutto y Salas se impusieron por un doble 6-3, coronando un fin de semana perfecto y demostrando una madurez competitiva asombrosa para su edad.

Números que asombran Los logros de Vitto Benvenutto en este 2026 son abrumadores. Con las dos conquistas en Manta, el pergaminense alcanzó la increíble cifra de 10 títulos internacionales en lo que va del año. Su palmarés incluye victorias en Viña del Mar, Chicago, Antofagasta, Houston, Puerto Varas, Miami, y los mencionados dobletes en San Francisco y ahora en Ecuador.

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Pero hay un dato que resalta aún más la magnitud de sus actuaciones: Benvenutto es el primer jugador de 12 años en la historia en ganar un torneo FIP Promises en la categoría Under 16. Y no solo lo logró una vez, sino que el de Manta ya es su segundo título en esta división, luego del logrado en San Francisco.

Este doblete en Ecuador tiene además un impacto fundamental en los rankings de la Federación Internacional de Pádel (FIP). Con los puntos obtenidos, Vitto no solo consolida su liderazgo absoluto en Under 14 -asegurándose finalizar el año como el número 1 de América, independientemente de su resultado en el Master FIP-, sino que también estaría ingresando en los puestos de clasificación para el Master en la categoría Under 16.

Este escenario se da gracias a sus excelentes resultados de este año (3 semifinales y 2 títulos en U16) y a la caída de puntos de varios de sus competidores en el próximo mes de octubre (correspondientes a torneos de Buenos Aires y el Mundial de Reus del año pasado). De concretarse, Benvenutto establecería un récord sin precedentes: sería el primer jugador de 12 años en clasificar a un Master de la FIP en Under 14 y Under 16, compitiendo en esta última con cuatro años de desventaja.

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Vitto Benvenutto (derecha) y Federico Salas posan con sus trofeos tras coronarse por partida doble en Ecuador. Próxima parada: Alemania El vertiginoso calendario del Vitto no da respiro. Este miércoles, viajará desde Guayaquil rumbo a Alemania para su próximo gran desafío. Del 2 al 4 de octubre, disputará el FIP Promises Paderborn en Düsseldorf. Para este torneo, impulsado por sus patrocinadores estadounidenses, volverá a formar pareja con el jugador estadounidense Santiago Constantini, con quien viene de coronarse en San Francisco.