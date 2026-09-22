León Gómez representará a Argentina en los World Skate Games de Asunción

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El rider pergaminense logró la clasificación en Junín de los Andes a la máxima cita de los deportes sobre ruedas que será del 2 al 18 de octubre. Competirá en downhill skateboarding. En diálogo con LA OPINION, repasó la exigente selectiva sobre nieve y lluvia.

El deporte pergaminense tendrá una representación internacional de primer nivel. Del 2 al 18 de octubre, Asunción (Paraguay) recibirá la quinta edición de los World Skate Games 2026, la máxima cita ecuménica de los deportes sobre ruedas.

En ese marco multidisciplinario, la bandera argentina flameará en la velocidad y el vértigo del downhill skateboarding masculino, de la mano del rider pergaminense León Gómez. Se trata de una disciplina extrema donde se compite descendiendo por carreteras de montaña a velocidades que superan los 100 km/h de pie sobre una patineta (longboard), sin frenos mecánicos.

Radicado desde hace un tiempo en la patagónica San Martín de los Andes, Gómez selló su pasaje albiceleste tras una destacada labor en el selectivo nacional realizado a fines de agosto en Junín de los Andes, organizado por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) y la Asociación Argentina de Longboard.

Una selectiva extrema: lluvia y nieve El camino de clasificación no fue nada sencillo y puso a prueba la capacidad de adaptación de los mejores especialistas del país. “Los días 28, 29 y 30 de agosto se hizo una carrera en Junín de los Andes llamada Chimehuín Race, fiscalizada por la CAP y la Asociación Argentina de Longboard. Hicieron esta competencia para definir la clasificación a Asunción y participaron riders de todas partes del país”, relató Gómez a LA OPINION.

Las condiciones climáticas en la cordillera neuquina fueron un desafío en sí mismas: “El primer día la pista estaba seca, pero a la tarde empezó a llover. El sábado no solo llovió, sino que empezó a nevar. Normalmente los sábados se hace la clasificación por tiempos con sensor, largando de a uno para armar las llaves de eliminación, pero por la nieve solo pudimos hacer una bajada. Nunca pensé patinar con nieve, fue una experiencia espectacular. Todos creíamos que iba a ser imposible y terminó teniendo hasta mejor agarre que el viernes, cuando el asfalto estaba caliente”.

El domingo concentró toda la acción de tiempos y mangas eliminatorias. Pese a un contratiempo con la elección de neumáticos en la segunda manga clasificatoria -donde mantuvo ruedas de lluvia mientras la pista comenzaba a secarse-, Gómez se metió de lleno en las rondas decisivas.

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“En la primera manga de eliminación me tocó contra competidores de Neuquén, Bahía Blanca y San Martín de los Andes. Tuve una muy buena salida de patada; me rebasaron en el rectón de velocidad, pero aproveché la succión de aire para pasar en una curva y terminar primero”, recordó sobre su paso a cuartos de final. Tras un roce y una caída que lo marginaron de la final principal en esa siguiente instancia, el pergaminense disputó la final B: “Salí primero, me pasaron en una recta y pude recuperar en la última curva con una maniobra muy apretada y estratégica. Quedé quinto en la general y logré entrar entre los seis seleccionados que van al Mundial”.

El desafío de medirse con la élite Los World Skate Games se han consolidado como el auténtico "juego olímpico" de las ruedas: en una sola ciudad se congregarán 11 deportes, un e-sport y 40 disciplinas —desde hockey sobre patines y patinaje artístico hasta modalidades de inercia y velocidad— en un show que combina técnica, riesgo y dinamismo.

Para León, la cita tiene un condimento emocional extra: “Estoy entrenando todos los días, trabajando mucho la concentración y la ansiedad en la largada. Me voy a enfrentar contra los más rápidos del mundo, a los que antes miraba en videos de YouTube para aprender técnicas; ahora les voy a correr de igual a igual y hay que estar mentalmente muy fuerte”.

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El sacrificio detrás del logro agiganta la hazaña. Lejos del régimen exclusivo de un atleta rentado, Gómez divide sus horas entre las pistas y una exigente jornada laboral: “Trabajo casi 12 horas por día, así que no puedo dedicarme al 100% solo a entrenar. Pero amo el deporte y este sueño de ir al Mundial”.