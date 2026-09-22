Se incendió la moto que chocó contra un auto y el conductor huyó de la escena del siniestra y el motociclista resultó herido

> Se incendió la moto que chocó contra un auto y el conductor huyó de la escena del siniestra y el motociclista resultó herido

Policiales

Un adolescente de 15 años sufrió lesiones en un siniestro vial . La moto se incendió tras el impacto y el conductor del auto escapó del lugar.

Un adolescente de 15 años resultó herido durante un siniestro vial ocurrido esta madrugada en Pergamino, donde una motocicleta Honda Biz colisionó con un automóvil cuyo conductor escapó del lugar. Tras el impacto, la moto se incendió y Bomberos debió intervenir para extinguir las llamas.

El hecho se registró durante la madrugada de este martes, en circunstancias que todavía son materia de investigación, cuando la motocicleta Honda Biz de 125 centímetros cúbicos en la que se desplazaba el adolescente colisionó con un automóvil.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el vehículo involucrado sería un Volkswagen Gol de color rojo, aunque hasta el momento no se logró establecer con precisión quién lo conducía. Después del impacto, el automovilista se retiró del lugar y los investigadores procuran determinar su identidad y reconstruir la secuencia del siniestro vial.

Tras la colisión, la motocicleta comenzó a incendiarse. El adolescente intentó controlar las llamas utilizando una prenda de vestir, pero el fuego se extendió rápidamente hasta alcanzar prácticamente la totalidad del rodado. Finalmente, fue necesaria la intervención de una dotación del cuerpo de Bomberos para extinguir el incendio.

Siniestro vial bajo investigación El adolescente fue asistido en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladado en una ambulancia. Según informó la Policía, presentaba escoriaciones y no se encontraba en riesgo de vida. No obstante, las circunstancias del impacto continúan bajo investigación judicial.

Además de los Bomberos, trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de emergencias médicas. Los servidores públicos realizaron las primeras tareas para asegurar la zona, asistir al motociclista y controlar el incendio que afectó al vehículo menor.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 de Pergamino, desde donde se dispusieron distintas medidas para intentar establecer cómo ocurrió el choque e identificar al conductor que abandonó el lugar.

Pergamino y la investigación Entre las diligencias ordenadas se encuentran el relevamiento del lugar, peritajes sobre los vehículos involucrados, declaraciones testimoniales y otras medidas de rigor destinadas a reconstruir la mecánica del hecho.

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También se procura obtener registros de cámaras de seguridad de la zona que puedan haber captado el desplazamiento del Volkswagen Gol antes y después de la colisión. Una de las líneas de trabajo apunta precisamente a establecer el recorrido que realizó el automóvil luego del impacto.

En ese sentido, las imágenes que puedan aportar vecinos, comercios o sistemas de videovigilancia resultan relevantes para determinar características del vehículo y eventualmente avanzar en la identificación de quien se encontraba al volante.

Siniestro vial tras las celebraciones El episodio ocurrió horas después de las celebraciones vinculadas con el Día del Estudiante y el inicio de la Primavera, que durante la noche del lunes y la madrugada del martes convocaron a numerosos jóvenes en distintos espacios de Pergamino.

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Según trascendidos incorporados a la investigación, estudiantes de los sextos años del nivel secundario, correspondientes a las promociones que egresan este año, se concentraron en Mandala, en inmediaciones de avenida de Mayo y Azcuénaga. Los alumnos de quinto año tuvieron como punto de encuentro La Dolly, sobre la ruta 8 y Mazzei, mientras que los estudiantes de cuarto año concurrieron al Club Vicente López, ubicado en Castelli al 1500.

El siniestro vial se produjo en las inmediaciones de la zona de ruta 8 y Mazzei, donde funcionó una de las concentraciones juveniles. Por el momento, los investigadores analizan si alguno de los vehículos involucrados había circulado previamente por esos sectores, aunque esa circunstancia todavía no fue confirmada oficialmente.