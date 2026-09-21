Hernán Perelman repitió el título en la quinta edición del IRT de Pergamino

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Por segundo año consecutivo, el Maestro FIDE de CABA se quedó con el título en el certamen de ajedrez disputado en el Club Social. Entre los pergaminenses se destacaron Adrián Morea, distinguido como Mejor Local, y Tomás Casquero, Mejor Sub 12.

Con una notable convocatoria y un exigente nivel técnico, se disputó el fin de semana la quinta edición del torneo de ajedrez IRT Ciudad de Pergamino en las instalaciones del Club Social. El torneo, válido para el ranking internacional de la FIDE, ratificó su crecimiento y jerarquía al reunir a 39 ajedrecistas de primera categoría procedentes de 14 localidades y 4 provincias argentinas.

La organización y el arbitraje estuvieron a cargo del árbitro internacional (AI/OR) Mario Cena -titular del área de Ajedrez del Club Español de Santa Fe- junto al árbitro nacional (AN/IN) Jorge Luis Ligotti, en representación conjunta del Club Social Pergamino y la Escuela Municipal de Deportes. Ambos llevaron adelante una competencia que volvió a colocar a la ciudad en el centro de la escena ajedrecística regional.

Hernán Perelman, bicampeón Por segundo año consecutivo, la victoria quedó en manos del Maestro FIDE (MF) Hernán Perelman. El representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referente del Club Argentino de Ajedrez y distinguido por la FADA como mejor entrenador en 2018, revalidó la corona que había obtenido en el IV IRT con un andar sólido que le permitió quedarse con el primer puesto con 5 puntos.

El cuadro de honor lo completaron dos destacados ajedrecistas de Río Cuarto: en el segundo escalón finalizó la Maestra FIDE Femenina (WMF) Oriana Tobares Dilascio (campeona Sudamericana Sub 16) -también con 5 puntos-, mientras que la tercera posición correspondió a su coterráneo, el MF Leandro Tobares (ocho veces campeón provincial de Córdoba), con 4,5 puntos. El cuarto lugar fue para de Santiago Amadei (Las Rosas), la quinta colocación para Juan Dallura (Chivilcoy) y en el sexto fue Mateo Speisky (Villa Gobernador Gálvez).

Reconocimientos especiales Uno de los grandes focos de atención para el ajedrez vernáculo estuvo puesto en Tomás Casquero. La joven promesa de Pergamino -que ya ostenta en su palmarés los títulos de campeón Argentino Sub 8 y Sub 9- se adjudicó la distinción al Mejor Sub 12 tras rubricar una positiva producción en el tablero con 3,5 puntos sobre 5. Con esta actuación, “Tomi” consiguió superar la barrera de los 1.800 puntos de ELO, cumpliendo el objetivo que se había propuesto para este año.

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El pergaminense Adrián Morea recibió el premio al Mejor Local. La entrega de distinciones especiales también reconoció a destacadas figuras de la competencia: el MF Diego Mussanti (actual Campeón Argentino Senior) se llevó el premio al Mejor Supra 55; Valentino Di Cola (Río Cuarto) fue premiado como el Mejor Sub 18; y la juninense Yamila Abalo se consagró como la Mejor Dama. Asimismo, el pergaminense Adrián Morea (vencedor de la tercera edición del IRT) se quedó con el galardón al Mejor Local al finalizar noveno, en tanto que Benjamín Pavón (Junín) sobresalió como el Mejor Sub 1800 / No Ranqueado con una brillante performance de 2.008 puntos, y Agustín Ávila (Luján, campeón Argentino Sub 15) se adjudicó la categoría Mejor Sub 2000. El torneo sumó además la jerarquizada presencia de Hebe Cárdenas, actual Campeona Argentina y Sudamericana Sub 12.

Tomás Casquero, el Mejor Sub 12, junto a ajdrecistas locales durante la premiación. Fuerte presencia local Diez jugadores locales dieron el presente representando tanto a la Escuela Municipal de Deportes como al Club Social Pergamino: Franco D'Eletto, Pablo Banfi, Adrián Morea, Maximiliano Santini, Facundo Montero, Tomás Casquero, Diego Fernández, Ciro Fernández, Jeremías Terraneo y Francisco Albani.

Desde la organización subrayaron el valor de poder brindarles a los ajedrecistas pergaminenses un escenario de máxima exigencia sin necesidad de salir de la ciudad, facilitando el roce competitivo frente a referentes de otros puntos del país.