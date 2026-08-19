Otro salto para Tomás Casquero, cada vez más cerca de los 1.800 de ELO

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El ajedrecista pergaminense de 9 años terminó undécimo en el IRT Ciudad de Bahía Blanca. Sumó 4 puntos en 7 partidas y, más allá del resultado, consiguió otros 18 puntos de ELO que lo acercan a una nueva meta en el ranking internacional.

Tomás Casquero continúa dando pasos firmes en su crecimiento dentro del ajedrez. El pergaminense de 9 años volvió a protagonizar una positiva actuación en un torneo IRT y, en esta oportunidad, terminó undécimo entre 43 participantes en el IRT Ciudad de Bahía Blanca, disputado entre el sábado 15 y el lunes 17 en el Círculo de Ajedrez de esa localidad.

Completó las siete partidas previstas con un balance de tres victorias, dos tablas y dos derrotas, para totalizar 4 puntos. El ganador del certamen fue el bahiense Angel Flores, con 6,5 unidades, seguido por Andrés De Leo, con 6; mientras que Diego Salerno completó el podio con 5,5.

Para “Tomi” Casquero, sin embargo, el resultado más importante del torneo no estuvo solamente en la clasificación final. Su actuación le permitió sumar 18 puntos de ELO, una cifra que vuelve a confirmar la evolución que viene mostrando durante esta temporada y lo deja cada vez más cerca de alcanzar los 1.800 puntos.

Otro paso en el ranking Casquero llegó a Bahía Blanca con 1.764 puntos de ELO, después del importante salto que había conseguido el mes pasado en el Abierto IRT Gráfica Yael, disputado en el Círculo de Ajedrez Torre Blanca de Buenos Aires. En aquel certamen había ganado 73 puntos de ELO que le permitieron superar los 1.700. Ahora, con los 18 obtenidos en Bahía Blanca, continúa avanzando hacia una nueva barrera, los 1.800, y cuando se actualice el ranking se ubicará en 1.782 puntos.

La progresión adquiere todavía mayor valor si se tiene en cuenta que el pergaminense en estos torneos IRT debió enfrentarse con jugadores de diferentes edades y niveles de experiencia. A sus 9 años, Casquero viene demostrando que puede medirse con ajedrecistas de mayor recorrido y obtener resultados que, además de sumar experiencia, tienen un impacto concreto en su ranking internacional.

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Una evolución que no se detiene La actuación en Bahía Blanca se suma a un tramo del año particularmente positivo para Casquero. En julio había tenido una destacada participación en el Abierto IRT Gráfica Yael, donde finalizó décimo entre jugadores de todas las edades, consiguió cuatro triunfos en seis partidas y se quedó con el premio al mejor jugador Sub 1.800.

El crecimiento de “Tomi” no se limita al ranking y a los torneos abiertos. También viene teniendo una destacada temporada en el Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde se mantiene como uno de los protagonistas de la categoría Sub 15 pese a competir contra jugadores varios años mayores.